Von Walter Gong

Bonn, im September

Selbst wenn wir den Erzengel Gabriel als Texter anstellen würden – propagandistisch ist für keine der Parteien in dieser Woche noch irgend etwas drin...“, mit dieser kühlen Bemerkung umriß ein Wahlkampfleiter der SPD die Situation kurz vor dem Wahlsonntag. begründete damit auch, warum seine Partei nicht auf die schlagartig von Tag zu Tag wechselnden Wahlparolen der großen Gegenspielerin, der CDU, eingeht, „Wir halten mit unseren Parolen stur bis zum letzten Tag durch: ‚Keine Zwietracht mehr‘ und ‚Stellt den besten Mann an die Spitze: Willy Brandt‘. Bei wem das noch nicht eingesunken ist, der läßt sich auch im letzten Augenblick nicht mehr bekehren.“

Dieser Gelassenheit (oder Resignation?) in der Friedrich-Ebert-Baracke zu Bonn stand die fieberhafte Betriebsamkeit in den Hauptquartieren der CDU und FDP gegenüber. Die Regierungspartei glaubte zuversichtlich, daß das August-Tief vorüber ist und sie verlorenes Terrain wiedergewonnen hat. „Die Berlin-Krise allein beherrscht nicht mehr die Endphase des Wahlkampfes. Es geht jetzt für die Bundesbevölkerung um Krieg oder Frieden. Unter solchen Aspekten sammeln sich die Wähler stets und überall um die bewährte Staatsführung“, sagte ein CDU-Politiker.

Die Zugkraft der Friedensparole – und vielleicht sogar ihre explosive Wirkung – wurde von der SPD keineswegs unterschätzt. Die sozialdemokratischen Führer verbrachten den Ausklang der Wahlkampagne in der unheilvollen Erwartung, daß Bundeskanzler Adenauer seine (wie auch die CDU zugab) gesunkene Popularität mit einer einzigen, kurzen Handbewegung noch retten könne: indem er nämlich jenen „Friedens-Trumpf“ aus dem Ärmel zieht, den vorzubereiten angeblich Botschafter Kroll beauftragt worden sei, der, so heißt es, mit einer Geheimbotschaft des Kanzlers nach Moskau abflog. Die Ankündigung eines Gespräches Adenauer–Chruschtschow oder auch nur ein versöhnlicher Notenaustausch würde, so meinte die Oppositionspartei unverhohlen, „manche noch unentschiedenen oder viele vergrämte CDU-Wähler wieder zur bisherigen absoluten Mehrheitspartei umkippen lassen. Die Opposition hat dagegen kein Mittel, weil sie eben Opposition ist und den Regierungsapparat nicht benutzen kann.“

In regierungsnahen Kreisen reagierte man auf dergleichen Vermutungen mit einem belustigten Achselzucken: ob denn der Bundeskanzler seine Bemühungen um die Erhaltung des Friedens einstellen sollte, weil gerade Wahlkampf sei? Habe er denn keine Pflichten als Regierungschef?

Welche Wendung die Dinge nehmen könnten, wenn Adenauer tatsächlich kurz vor Toresschluß eine „friedensrettende“ Aktion ankündigt oder sogar einleitet – das wagten in Bonn selbst die kühnsten Propheten nicht zu vermuten. Die Zahl der Propheten nahm ohnehin im selben Tempo ab, in dem sich dieser Wahlkampf der großen Rätsel seinem Ende näherte. Lauschte man noch vor zwei Wochen begierig auf jedes Wort aus dem Lager der weisen Demoskopen und Volksbefrager, so war in der letzten Woche vor dem Wahlgang eine fühlbare „Demoskopen-Dämmerung“ angebrochen. Selbst günstige Prognosen wurden von den Wahlmanagern nur noch skeptisch aufgenommen.