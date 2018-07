Die Eternit AG., Berlin-Hamburg, deren stürmische Umsatzentwicklung durch die ungewöhnliche Baukonjunktur des vergangenen Jahres begünstigt war, blickt auf ein ungewöhnlich ertragreiches Geschäftsjahr 1960 zurück. Bei einem Grundkapital von 25 Millionen DM, das sich im wesentlichen im Besitz der westeuropäischen Eternit-Gesellschaften befindet, hat dieser wichtigste deutsche Hersteller von Asbestzementerzeugnissen (mit einem Marktanteil von unverändert etwa 65 vH) einen Reingewinn von 14,9 (3,0) Millionen DM erwirtschaftet. Er gestattet es, auf 23,5 Millionen DM Inhaberaktien der Großaktionäre und die inzwischen voll eingezahlten 1,46 Millionen DM Belegschaftsaktien je 20 (12) vH Dividende und ferner für beide Kategorien einen Bonus von 40 vH auszuschütten. „Wir sind uns darüber klar, daß dieses Geschäftsergebnis außergewöhnlich ist und für die Zukunft nicht erneut in Aussicht gestellt werden kann“, bemerkt der Vorstandsbericht dazu.

Das Unternehmen, das in seinem Berliner Stammwerk erst 1949 wieder eine nennenswerte Produktion aufnehmen konnte und damals einen Jahresumsatz von 1,1 Millionen DM erzielte, begründet den hohen Ausschüttungsbetrag u. a. mit dem Wunsch, den Altaktionären eine Entschädigung für die Verluste und Stillhaltezeiten zu bieten, die in der Tat seit der Firmengründung 1929 erheblich waren. Weltwirtschaftskrise, Rohstoffbeschlagnahme zu Beginn des Zweiten Weltkrieges und Totaldemontage bei dessen Ende haben den Aktionären außer zweimaligen erheblichen Kapitalverlusten 18 Jahre lang überhaupt keine Dividende gebracht.

Das soziale Klima des Unternehmens, das auch in der gegenwärtigen politischen Krise, wie Vorstandsvorsitzer Dr. Hugo Buschmann auf der Hauptversammlung ausdrücklich versicherte, seinen Sitz nicht aus Berlin zu verlegen gedenkt, kommt nicht zuletzt in der Erfolgsbeteiligung der Belegschaft zum Ausdruck: An alle Arbeitnehmer mit mindestens sechsmonatiger Dienstzeit im Berichtsjahr wurden gestaffelte Beträge bis zur Höhe von zwei Monatsdurchschnittseinkommen im Gesamtwert von 2,35 Millionen DM ausgezahlt.

Die HV beschloß einstimmig, die Umwandlung von 8 Millionen DM Aktionärsdarlehen in haftendes Kapital, wodurch sich das AK auf jetzt 33 Millionen DM stellt, und ein genehmigtes AK von weiteren 11 Millionen DM. Bei beiden Kapitalerhöhungen werden Belegschaftsaktien im bisherigen Verhältnis ausgegeben. G. G.