Von Jürgen Haas

Manch Jüngling glaubt in stiller Einfalt, mit dem duftenden Wörtchen „Liebe“ die Welt erobern zu können. Das ist verzeihlich’. Der ausgewachsene Mann verläßt sich auf weniger poetische als auf erfolgversprechendere Worte: Macht und Geld heißt seine Zauberformel. Das ist normal. Aber es gibt auch einige wenige befähigte Menschen, die sich in rührender Bescheidenheit mit einem so unbedeutenden Wörtchen wie „man“ begnügen. Die sind zu bewundern.

Ich bin einer von ihnen. Ich bin Vorwortschreiber. Ich schreibe Vorworte zu nichtssagenden Romanen, die lediglich den einen Vorzug haben, daß ihr Autor gerade in Mode ist – und darum muß ein Vorwort her –, und hin und wieder verfasse ich zur Entspannung eine optimistische Rede für einen Politiker der Regierungspartei oder gebe, rein aus Gefälligkeit, der düsteren Rede eines Freundes aus der Industrie den letzten dramatischen Schliff. Das heißt, ich sorge für die ethischen Werte und die beschwörenden Ermahnungen an die Regierung, die Wirtschaft nicht durch weitere unverantwortliche Maßnahmen an den Rand des Abgrunds zu treiben.

Wer sich noch nie in der viel Feingefühl erfordernden Situation befunden hat, die Ein-, Über- oder Ausleitung einer solchen für unsere Zukunft so bedeutungsvollen Rede zu verfassen oder gar einem Vorwort diesen unverwechselbaren Anstrich eines Vorworts geben zu müssen (die edle, aber mühselige Kunst, zwanzig Seiten um einen einzigen Satz herumzuschreiben), wird die Bedeutung des kleinen Wörtchens „man“ leicht unterschätzen. Wenn er sich jedoch einmal ernstlich prüft, dann wird er zugeben müssen, daß die lichten Augenblicke unseres Geistes im Vergleich zu denen, wo er nichts als Nichts produziert, leider recht spärlich sind. Dann wird er mich vielleicht verstehen; denn darum liebe ich „man“.

Ich muß sparsam umgehen mit meinen Geistesblitzen. Treffliche Gedanken reifen auch nicht schneller und unter anderen Bedingungen als saftige Kirschen. Ich muß ihnen Zeit zur Reife lassen, muß den kostbaren Einfall mit der Sonne meines Geistes bescheinen und mit dem fruchtbaren Regen meines Wortschwalles begießen, um ihn zu gebührender Größe und Schönheit aufzupäppeln. Es versteht sich, daß es bei einer so raren Frucht ganz besonders auf das Arrangement ankommt, darauf, wie ich das Ergebnis meiner gärtnerischen Bemühungen der Öffentlichkeit präsentiere. Der Gedanke muß sich als eine Oase der Schönheit inmitten der unbedeutenden, des Honorars wegen aber notwendigen Wortgewächse der Umgebung ausnehmen.

Das ist leicht gesagt, doch haben die meisten Dinge (zum Leidwesen von Politikern, Vereinsvorsitzenden und anderer vom Wort geplagten Menschen) die vertrackte Angewohnheit, einfach dahingesagt so nichtig, platt und dünn zu erscheinen, daß sie kaum jemand ernstlich zu interessieren vermögen. Von Begeisterungsstürmen oder dem Schweigen tiefster Ergriffenheit gar nicht erst zu reden. Und gerade darum liebe ich „man“. Mit „man“ geht alles besser.

Es ist ein ganz einfacher Trick. Ich setze da, wo ich normalerweise „ich“ sagen würde, „man“ ein, und der Gedanke nimmt umgekehrt proportional zu seiner Gewichtigkeit und der Länge des Wörtchens „man“ an Bedeutung und Pracht zu.