Die Logik der Entwicklungskurven spricht nicht für die UdSSR

Von Franz Joachim Clauß

Wer wächst schneller, die USA oder die UdSSR? – so fragten wir in Nr. 37 der ZEIT (8. September) und demonstrierten wirtschaftliche Entwicklungskurven, bei denen der Vorsprung der USA nur unter sehr großen Anstrengungen durch die Sowjetunion eingeholt werden kann. Es gibt aber auch Produktionsbereiche, worin die USA und andere westliche entwickelte Industrieländer von Jahr zu Jahr stagnierende oder gar schrumpfende Produktionsmengen ausweisen – Rußland dagegen stark steigende. Hier kann es der Sowjetunion gelingen, in absehbarer Zeit die Vereinigten Staaten zu „überrunden“. Es wäre kurzsichtig, wollte man aus dieser Tatsache eine Unterlegenheit westlicher Wirtschaftsformen ableiten und die Marktwirtschaft verleugnen.

Da Vergleiche der globalen statistischen Aggregate wegen der großen Struktur- und Entwicklungsunterschiede in Ost und West zu keinen brauchbaren Ergebnissen führen, suchen auch westliche Beobachter immer wieder bei Vergleichen absoluter Produktionsmengen Zuflucht. Denn hier scheinen die statistischen Unterlagen noch am zuverlässigsten zu sein. Geben sie aber ein besseres, für die Wirtschaftsentwicklung in Ost und West repräsentativeres Bild? Was wären die allgemeinen Kriterien für typische Vergleichsgüter? Das wichtigste Kriterium ist zweifellos: Die Warenproduktion müßte sich in einem vergleichbaren Entwicklungsstadium befinden, und zwar vom Produktions- und Bedarfspotential her.

Kaum vergleichbar

Da ist beispielsweise in Rußland die Steinkohlenförderung (vgl. Graphik 1) in den letzten 10 Jahren auf fast das Doppelte angestiegen, während sie in den Vereinigten Staaten erheblich abgenommen hat. In manchen Darstellungen wird solchen Vergleichszahlen große Bedeutung beigemessen. Bei Berücksichtigung des unterschiedlichen Bedarfs- und Nachfragepotentials kehrt sich jedoch die Beweiskraft dieses Vergleiches um:

In einer entwickelten Wirtschaft muß der Kohlebedarf zurückgehen, weil die Kohle durch andere, vorteilhaftere Energieträger wie Erdöl, Erdgas, Wasserkraft und in Zukunft Atomenergie verdrängt oder ergänzt wird.