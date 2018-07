Inhalt Seite 1 — Das Experiment Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Milo Dor

Ein großer Zauberer erfand eines Nachts, nach jahrelangen Versuchen, ein Elixier, mit dem er allerlei Verwandlungen durchführen konnte. Nachdem er seine Erfindung an Tieren erprobt und ungezählte Male eine Küchenmaus in einen Tiger, den Tiger in einen Kanarienvogel, den Kanarienvogel in einen Elefanten, den Elefanten in eine Fliege, die Fliege in einen Ochsen verwandelt hatte, beschloß er, ein Experiment mit den Menschen zu wagen. Da er ein moderner Zauberer war, ging er nach streng wissenschaftlichen Methoden ans Werk und beauftragte ein Institut für Meinungsforschung, ihm drei Männer ausfindig zu machen, die für ihre Zeit typisch sein sollten.

Diese drei Männer, die ihm nach vielen mathematischen Berechnungen und soziologischen sowie psychologischen Untersuchungen genannt wurden, fragte er nun, in was sie gern verwandelt Verden wollten.

Der erste der drei Männer wünschte, ein Millionär zu werden. Angesichts der Kürze des menschlichen Daseins, erklärte er, und da dieses kurze Leben noch dazu dauernd von einer gewaltigen, alles Leben vernichtenden Waffe bedroht sei, wolle er den Rest seiner Tage in sorglosem Wohlstand verbringen. Kaum hatte er seinen Wunsch ausgesprochen und einige Tropfen des wunderlichen Elixiers ausgetrunken, als er sich schon in einem schönen Garten vor einer prunkvollen weißen Villa am Ufer eines warmen Meeres fand. Im Garten tummelte sich eine ausgelassene Gesellschaft, die ihn sogleich in ihre lärmenden Spiele einbezog, so daß er alles andere vergaß.

Er aß auserlesene Speisen, trank teure Getränke und vergnügte sich mit einigen schönen Mädchen, die seinem Reichtum willig waren. Er amüsierte sich so lange, bis er vor Müdigkeit einschlief. Am nächsten Tag fing alles wieder von vorne an.

Der zweite Mann wünschte sich ein bescheidenes Leben, das er in weiser Heiterkeit beenden wollte. Auch sein Wunsch wurde erfüllt. Er fand sich allein in einem kleinen Haus auf einem Berg, von dem aus er auf das Treiben der Menschen im Tal hinuntersah. Im Haus gab es eine große Bibliothek, in der er sich von der Welt abschließen konnte, um über sie nachzudenken, was er auch tat.

Der dritte Mann wünschte, in einen Mehlwurm verwandelt zu werden. Er hatte in der Zeitung gelesen, daß Mehlwürmer die einzigen Lebewesen seien, denen die tödlichen Strahlen jener furchtbaren Waffe nichts anhaben könnten; er wollte den Tod der ganzen Menschheit überleben. Und er überlebte ihn tatsächlich.