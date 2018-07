Muß man nicht manchmal annehmen, daß die Frauen zwar die Ehe bejahen, ihrer konsequenten Verwirklichung aber ein stummes Nein entgegensetzen? Es heißt, Frauen seien personenbezogen, Männer sachverhaftet. Im Haushalt aber ist jede Sache personenbezogen; auf die Menschen, die der Frau am teuersten sind, auf ihren Mann, ihre Kinder. Muß man nicht, wenn man die Menschen will, auch die Dinge wollen, die ihnen dienen? Im Hause haben alle Dinge Leben; nichts ist niedrig, alles hat seine Würde, das glattgezogene Betttuch, der schön gedeckte Tisch, die blanke Fensterscheibe. Schließlich verrichtet die Hausfrau ihre Arbeit auch, um Genugtuung am Erfolg zu empfinden, nicht jedoch um eines materiellen Gewinns willen; nicht für Fremde, wie es Erwerbsarbeit meist verlangt.

Aber warum, könnte man fragen, soll allein die Hausfrau Gewissenhaftigkeit für einen unscheinbaren Dienst aufbringen in einer Welt, in der die Freude an der gut geleisteten Arbeit verloren zu gehen scheint? Kann sie sich dem allgemeinen Sog der Zeit entziehen? Oder sollte sie gar zu wenig können? Denn große „Könner“ erleben auch heute noch, wo immer sie stehen, Freude an der Qualität ihrer Arbeit. Und ein anderer widersprüchlicher Gedanke: In einer Gesellschaft, in der manuelle Arbeit ständig erleichtert wird, gehört die Hausfrau zu den letzten, die immer noch eine mittelschwere körperliche Arbeit verrichten. In vielen Fällen muß die Hausfrau anstehender arbeiten als der Mann, der im Büro oder in der Fabrik körperlich allgemein weniger beansprucht wird. Und wenn die Familienangehörigen ihre Freizeit genießen, muß die Hausfrau doppelt „auf dem Damm“ sein, um die Ihren auch in den richtigen Genuß zu versetzen. Der Schriftsteller Herbert Gross gab seinem Buch den bezeichnenden Titel „Hausfrau, Lasttier der Freizeit des Mannes“.

Dabei schielt nun die Hausfrau, angeödet von ihres Dienstes ewig gleich gestellter Uhr, nach der „interessanten“ Arbeit der berufstätigen Frau oder ihres Mannes. Wüßte die Hausfrau, wie wenig interessant, wie eintönig viele Berufsarbeit ist – dann hätte sie auch eine andere Beziehung zu ihrer eigenen Arbeit. Selbst das Gefühl, täglich „unter Menschen“ zu kommen, ist trügerisch. So ist es fast erschreckend, den Gruppengegensatz zwischen Hausfrauen und Berufstätigen zu sehen. Hier gibt es infolge falscher Vorstellungen wenig Brücken, viel Ressentiment, viel heimliches Beneiden, viel verdrängtes Minderwertigkeitsgefühl, das dann den sozialen Trumpf „Aber ich bin unverheiratet“ ausspielt. Würdigen die Ehefrauen die Kompensationen für die „Niedrigkeit“ ihrer Arbeit? Schon daß man verheiratet ist, gibt Sicherheit. Immer noch spielt die Frau des Politikers, des wirtschaftlich einflußreichen Mannes, des hohen Beamten eine große Rolle. Die 18jährige Ehefrau des Vorstandes rangiert gesellschaftlich vor der unverheirateten tüchtigen Prokuristin. Wer wird je den Einfluß der Ehefrau auf den Politiker, den Publizisten, kurz auf den Mann an meinungsbildender Stelle, messen können?

Unwägbares, Unmeßbares wie immer, wenn man über die Ehefrauen nachdenkt. Ist unsere Auffassung von der Ehe zu rationalistisch? Sind die kameradschaftlichen Partner wirklich Partner, und ist nun der Ruf nach dem in der Küche oder überhaupt im Haushalt mithelfenden Ehemann als generelle Forderung nicht falsch? Sie ist dort richtig, wo Mann und Frau auf gleichem Niveau stehen, wo beide gleichermaßen begabt sind. Es wäre Unsinn, einen ungewöhnlich hoch begabten Mann in die Küche zu zwingen und ihm das Abtrockentuch in die Hand zu drücken. Ein solcher Gegensatz verlangt, trotz aller Gleichberechtigung, auch beachtet zu werden. Vielleicht ist es tröstliche Gewißheit, daß er in den Ehen jüngerer Leute – beispielsweise bei Studentenehepaaren Schärfe verliert.

Und die Kinder? Man will sie – aber man will nicht wahrhaben, daß überall, wo viel Licht ist, auch viel Schatten ist. So erklärt sich auch der Ausruf einer Frau: „Ich könnte manchmal schreien, wenn ich die Kinder um mich herum habe.“ Warum zitieren sie mit einer Lust, bewußt zu leiden, immer wieder die halbe Wahrheit: „Die Arbeit einer Hausfrau wird niemals fertig“?

Wenn die Hausfrau dann im berühmten Alter von 45 oder 50 Jahren irgendeine Berufsarbeit übernehmen möchte, muß sie entdecken, daß sie auf dem Arbeitsmarkt nur ungelernte Hilfsarbeiterin ist oder doch hoffnungslos den Anschluß an die Entwicklung verpaßt hat. Kann sie sich umstellen, falls sie den Schritt vom Haus in die Erwerbstätigkeit wagt? Womit füllen ältere Frauen (durchschnittliche Lebenserwartung 72 Jahre) die Jahrzehnte ihres späten Lebens aus? Mit ehrenamtlicher Arbeit? In Organisationen? In wie vielen Fällen wird erkannt, daß der ältere Ehemann als großartige Lebensaufgabe zu betrachten wäre und nicht als Bürde?

Fragen über Fragen ... Welche Hilfen bieten sich angesichts eines so vielschichtigen, überaus schwierigen Problems an? Zunächst: Da sich die Hausfrau schon in einer Bewußtseinskrise befindet, muß man ihr helfen, sich „objektiv“ zu sehen. Haushaltsarbeit genügt sicherlich nicht, um ein ganzes Leben auszufüllen. Irgendwann – möglichst früh – muß das Fundament gelegt werden, das der Hausfrau den Anschluß an die Welt außerhalb des Heims ermöglicht. Aber die Hausfrau muß selbst wollen. So schwierig es der verzweifelten jungen Mutter und Hausfrau mit vier kleinen Kindern ohne Hilfe im Augenblick erscheint: Sie sollte nie vergessen, daß es eines Tages notwendig sein wird, Interessen zu haben. Irgend etwas lernen, und wenn es Teppichsticken oder Italienisch ist; Anschluß an Klubs, die Anregungen verheißen; den Mann begreifen lernen, auch wenn seine Arbeitswelt noch so fremd ist; den Wettlauf um die Sachen mäßigen und sich mehr den Personen zuwenden. Wenn die Hausfrauen anfangen, sich realistisch zu sehen; wenn sie den einen Schritt weiter als scheinbar nötig tun – dann können sich die vielen schöpferischen Kräfte, die sie besitzen, entfalten.