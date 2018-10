Von Heinz Stackmann.

Köln

In meinem Briefkasten steckt jetzt jeden Morgen das doppelte Quantum – seit über vierzehn Tagen schon. Und obwohl ich nie zurückschreibe, beehrt mich die bundesdeutsche Prominenz täglich mit Post. Dr. Erich Mende‚ der Vorsitzende der Freien Demokraten, schickte mir eine Postkarte. Professor Renate Riemeck erläutert mir in einem längeren Brief die politische Lage. Vizekanzler Professor Dr. Erhard teilt mir per Kartengruß mit: Er freue sich über meinen Wohlstand, und so müsse es weiter bergauf gehen. Berlins Regierender Bürgermeister hat mir sogar schon zweimal geschrieben, daß mein Wohlstand noch weiter gesteigert werden soll. „Mit freundlichem Gruß – Ihr Willy Brandt.“

Erst habe ich mich sehr über diese Aufmerksamkeiten gefreut. Aber seitdem ich weiß, daß der Briefträger die gleiche Post auch zu allen Nachbarn trägt, hat mein Hochgefühl nachgelassen. Trotzdem schickt mir die CDU weiterhin Zeitungen, die ich nicht bestellt habe. Die SPD versorgt mich mit Broschüren, die ich in dieser Menge gar nicht lesen kann. Von der FDP habe ich eine Schallplatte bekommen – vorn der erste Satz der Kleinen Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart und hinten eine Ansprache von Professor Dr. Theodor Heuss. Das ist nett von den Leuten.

Auch ansonsten werde ich mehrmals am Tag mit Musik versorgt: Jazz, Fanfarenstößen und Wiener Walzern, Lautsprecherwagen fahren am Haus vorbei und laden mich – zwischen zwei Teilen der „schönen blauen Donau“ – zu irgendwas ein. Und da ich ein höflicher Mensch bin und mich nicht gern allzuoft vergebens laden lasse, bin ich hingegangen.

*

Es ist Montag – Abend – 20 Uhr. Im Tanzsaal des Gasthauses „Zum Krug“ am Rande der großen Stadt sitzen 38 ältere und sechs junge Leute und trinken ihr Bier. Sie grüßen einander und scheinen sich zu kennen.