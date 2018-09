Vermutungen über Hans Magnus Enzensberger

Von Martin Walser

Manche mögen es nicht, wenn ein freund über den Freund schreibt. Sie murmeln dann wohl gar etwas von „gegenseitig hochloben“. Wir sehen keine solche Gefahr, wo der Anspruch auf ein „objektives Urteil“ gar nicht erhoben wird. Es erschien uns richtig und wichtig, dieses Porträt eines deutschen Dichters dieser unserer deutschen Literatur im Jahre 1961 einer literarisch interessierten Öffentlichkeit bekanntzumachen. Die Literaturgeschichte ist voll von Beispielen dafür, wie notwendig für das abgerundete Bild einer Persönlichkeit auch und gerade der Blick des Freundes ist. Das Gegenstück wollen wir in der nächsten Nummer veröffentlichen: Martin Walser, gesehen von Hans Magnus Enzensberger,

Da ich ein sehr ansässiger Mensch bin, fällt es mir natürlich besonders auf, daß Enzensberger es nirgends lange aushält. In den Gedichten summieren sich dann die vom Schreck diktierten Wörter. Ist einer irgendwo zu Hause, kann er sich halbwegs einrichten, muß der Schreck zum zähen Belagerungskrieg übergehen, muß sich dünn machen, um einzudringen, die Kampf an wechseln, List hilft auch ein bißchen, die Furcht wird eine Art Landregen, ein monotones Geräusch, Aber Enzensberger kann sich offensichtlich nicht einrichten. Er verläßt einen Ort um den anderen, kein Wunder, daß er von jedem Gewitter auf offenem Feld angetroffen wird.

Wie jeder Mensch, versucht er es mit Namengeben, Was ihm zuwider ist, tauft er, gibt ihm den rechten Namen, wehrt es so ab, zahlt ihm so den erlittenen Schrecken heim. Das Fürchten wird er natürlich nicht verlernen, aber bei so viel Fahrt in unheimlichem Wald lernt er das Singen, lernt es immer besser. Was da zuerst da war, die Schreckhaftigkeit oder der Spaß am Singen, läßt sich bei Enzensberger leicht entscheiden. Beides war von Anfang an da. Zum Glück. Es gibt genügend Gedichte von Enzensberger, die er nicht zeitgenössischer Schreckhaftigkeit verdankt, sondern der ursprünglichen Lust, mit Namen und Wörtern um sich zu werfen und auch noch das Hinfälligste dingfest zu machen.

Lyriker, das weiß man ja, nehmen die Sprache ernst, halten sich an die Wörter, im Guten und im Bösen. Die besten unter ihnen unterwerfen die Sprache einem andauernden Kreuzverhör. Die Geständnisse notieren sie. Die Sprache vertritt dabei die Wirklichkeit. Die Lyriker halten sich zwar an die Sprache bei ihrem Verhör, aber ihr „Schuldig“ oder „Schön“ gilt der Wirklichkeit.

Setzen wir das fort, unterwerfen wir die Sprache Enzensbergers einem Verhör, denn in seiner Sprache muß ja aufbewahrt sein, was ihm begegnete. Halten wir uns an Wörter, das ist vorerst einfacher als von Satzbau oder Rhythmus zu reden, und es ist bei Enzensberger besonders naheliegend. Ich kenne keinen, der die Wirklichkeit so deutlich in Wörter aufgeteilt hat, in Wörter des Widerwillens und in Wörter der Zuneigung. So wie er seinen ersten Gedichtband „Verteidigung der Wölfe“ einteilte in „freundliche Gedichte“, „traurige Gedichte“, „böse Gedichte“, so kann man alle seine Wörter einteilen in Wörter für Angenehmes und Unangenehmes. Nicht „schwarz“ und „weiß“, sondern angenehm und unangenehm oder freundlich und schrecklich. Zum Beleg: eine willkürliche Folge von Hauptwörtern, die inzwischen schon jeder halbwegs Interessierte als einen Katalog Enzensbergerschen Unmuts erkennt: