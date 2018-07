Glasmasse bindet Atommüll

Nach der neuen, vom britischen Atomforschungsinstitut Harwell entwickelten Methode wird der radioaktive Abfall mit Bor und Silikon gemischt und die daraus entstehende Glasmasse in Behältern aus rostfreiem Stahl verschlossen. Diese Behälter werden dann vergraben. Erst in fünfhundert Jahren werden die Zylinder so viel von ihrer Radioaktivität verloren haben, daß die Menschen nicht mehr gefährdet werden.

Tödlicher Schall

Nach langen Experimenten ist es der Forschungsanstalt für Schädlingsbekämpfung in Buenos Aires gelungen, eine Mischung aus Ultraschallfrequenzen herauszufinden, auf die Heuschrecken panikartig reagieren und bald darauf verenden. Inzwischen haben argentinische Rundfunkanstalten damit begonnen, Versuchssendungen mit dieser Ultraschallmischung auszustrahlen. Die Bauern werden aufgefordert, ihre Rundfunkgeräte ans offene Fenster zu stellen und die Lautstärke voll aufzudrehen. Diese gezielten Heuschreckensendungen sind Berichten; der „El Pueblo“ zufolge ein voller Erfolg. Sie können, da Ultraschall von Menschen nicht gehört wird, gleichzeitig mit dem Rundfunkprogramm ausgestrahlt werden.