Es ist gewiß: Die Tugenden der Hausfrau werden zwar verschämt noch mit einem sentimentalen Glorienschein versehen, an ihre Tätigkeit indes wird der gleiche Maßstab gelegt, mit dem die „Leistungsarbeit“ gemessen wird: das eigene Einkommen. Was Pascal im 18. Jahrhundert für tunlich hielt – den Rang am Äußeren abzulesen –, ist heute allgemeiner Brauch geworden. Es hat sich eingebürgert, Menschen nach ihrem Verdienst (in Geldscheinen) zu beurteilen, nicht nach ihren moralischen Qualitäten. Was Wunder, also, daß die Hausfrau immer mehr das Gefühl für die doch ohne Zweifel bedeutende Funktion verliert, die sie an der Seite ihres Mannes – als Teilhaberin seiner Stellung – ausübt. So geschieht es, daß sie ihre finanzielle Abhängigkeit zu einseitig sieht.

Durch das neue Selbstwertgefühl, gefördert durch die relative Unabhängigkeit der „Berufsfrau“, hat die Partnerschaft zwischen Mann und Frau Schaden genommen. Die ältere Frau eines höheren Beamten sagte mir kürzlich: „Nur. einmal möchte ich erleben, was es heißt, selber Geld zu verdienen, und wenn es nur zehn Mark wären.“ Die Unschuld des Geld-annehmen-Könnens ist verlorengegangen: Man denkt sich etwas dabei, wo man früher naiv nahm und es als selbstverständlich empfand. Als es noch keine Frauen mit eigenem Einkommen gab, fehlte auch die Möglichkeit des Vergleichens. Und diese Frauen mit dem „eigenen Geld“ sind denn auch nach dem Urteil mancher Ehefrau die eigentlichen Gefährtinnen des Ehemannes: die Sekretärin, die Assistentin, die Kollegin. Mit ihnen verbringt er mehr Stunden am Tage als mit der Ehefrau. Wir haben außerdem vergessen, daß früher die Mitgift der Frau ein Nadelgeld garantierte.

Es wäre gut, wenn wir uns erinnerten, daß es den Status der nicht erwerbstätigen, über keine eigenen Einkünfte verfügenden Ehefrau noch nicht sehr lange gibt. Neu ist nur, daß die Frauen ihre Abhängigkeit in der gegenwärtigen Krise stärker empfinden und deshalb ihre Hausfrauenpflichten anders beurteilen. Sie schätzen ihre Arbeit im Haushalt gleichermaßen zu hoch und zu niedrig ein: Zu hoch, weil sie sich oft unnötig mehr Arbeit machen und zu viel Kräfte für Unwichtiges verschwenden (muß es nicht zu denken geben, daß die berufstätige Hausfrau die gleiche oder fast die gleiche Arbeit in viel kürzerer Zeit verrichtet als die „Nur-Hausfrau“?); zu niedrig‚ weil sie die großen Vorzüge der Hausarbeit, ihren Ganzheitscharakter, ihre Vielseitigkeit, die Aufschiebbarkeit, Selbständigkeit und Unkontrollierbarkeit der Leistungen, unterschätzen. Wenn die Hausfrau selbst so zwiespältig, so geringschätzig von ihrer Arbeit denkt (und spricht), wenn sie Unzufriedenheit ausstrahlt, Müdigkeit verbreitet – wie kam sie erwarten, daß Fremde – wie Hausgehilfinnen – freudig leisten, was ihr selbst als Plackerei erscheint?

Wo sind die Mütter, die ihren Töchtern gern geleistete Hausarbeit vorleben? Weiter: Indem die Hausfrau ihre Hausarbeit aus dem Ganzen ihres Daseins löst und gewissermaßen nur das Eheleid, nicht aber seine Freuden sieht, mißt sie mit falschem, aus der industriellen Arbeitswelt stammendem Maßstab einen Beruf, der viel zu komplex ist, als daß man ihn künstlich in Elemente zerlegen dürfte.