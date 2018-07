Die deutsche Arbeitswut hat sich, glaubwürdigen Arbeitszeitstatistiken zufolge, besänftigt. In den Fabrikationshallen beginnt sich sogar das Fernsehen als eine Macht zu etablieren. Der Arbeiter will während der tariflich festgelegten Arbeitszeit fernsehen können ohne Rücksicht auf arbeitsrechtliche oder persönliche Folgen –, weil das Gesetz der Aktualität und des Fußballs es befiehlt.

Voll Besorgnis schrieb der Deutsche Industrie- und Handelstag in einem Rundschreiben an seine Kammern, daß „durch die Übertragung von Sportveranstaltungen, hauptsächlich von Fußballländerspielen, während der Arbeitszeit teilweise beträchtliche Störungen des Arbeitsablaufes, vor allem bei mittleren Betrieben, eingetreten sind“.

Die Fußball-Fans legten die Arbeit nieder, wenn ein „wichtiges“ Fußballspiel den Bildschirm okkupierte. Zunächst traten die Arbeitgeber in Kampfaktion. In einer Bonner Zeitung war zu lesen: „Sechs Arbeiter eines Werkes in Hangelar bei Bonn sind fristlos entlassen worden, weil sie ... trotz eines strikten Verbotes den Betrieb vorzeitig verlassen hatten, um den Pokalkampf am Bildschirm mitzuerleben.“ Allerdings war in der Meldung nicht gesagt, wie lange die sechs Arbeiter arbeitslos waren und ob sie nicht bei einer anderen Firma unter grundsätzlicher, vertraglicher Zusicherung ihre Fernsehleidenschaft fürs Fußballen bei erhöhter Bezahlung befriedigen können.

Auch der Handel und die Behörden spalten sich bereits in die Lager der Fußballfreunde und damit Fernsehbeflissenen, und der Fußballfremden und damit „Zwangsarbeiter“.

Kompromisse waren noch immer die gängigste Art einer Scheinlösung. Diesmal hatte der Kompromiß fatale Ähnlichkeit mit dem Schwarzen Peter, den man mit einer Verbeugung den Fernsehanstalten zuschob. So schrieb die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände an den Sportkoordinator des Deutschen Fernsehens, Robert Lembke, im Hause des Bayerischen Rundfunks, unter anderem: „Da das Deutsche Fernsehen entschlossen ist, auf direkte Fußball-Länderspielübertragungen während der Arbeitszeit auch künftig nicht zu verzichten, müssen wir auf eine Lösung drängen, die Aussichten auf eine Einschränkung der Störungen bietet. Wir schlagen deshalb vor, daß das Deutsche Fernsehen am Austragungstag eines am Nachmittag gesendeten Fußball-Länderspiels eine Aufzeichnung beider Halbzeiten im Rahmen des Abendprogramms ausstrahlt.“

Was ist für einen Fußballfreund schon die Abendkonserve am Fernsehschirm? Nichts, rein gar nichts, wenn der Kollege vom Betrieb nebenan die Live-Sendung des Nachmittags bereits sachverständig kommentiert. Fußballfernseher mögen’s heiß – und keinen aufgewärmten Kaffee.

Das eigentliche Phänomen des arbeitstörenden Fernsehens aber ist dieses: Der Fanatismus einiger unentwegter Tribünenfußballer gab zwar den Anstoß; der tiefere Grund für die laxe Arbeitsdisziplin ist aber der mit gehobenem Sozialbewußtsein sich verbreiternde psychologische Abstand zur familieernährenden Arbeit. Die feine süddeutsch-sprachliche Unterscheidung trifft den Nagel auf den Kopf: man geht nicht mehr in die Arbeit, sondern zur Arbeit. Das Fernsehen war zufällig aktuell, als diese Wandlung sich vollzog, f-r