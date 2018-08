Kl., London, im September

Die in dieser Woche stattfindende Konferenz der Finanzminister des Commonwealth in Accra (Ghana) ist mehr als die übliche gemeinsame Aussprache unmittelbar vor dem Zusammentreten des Weltwährungsfonds und der Weltbank (18. bis 22. 9.). Die Pläne zur Reservenstärkung und überhaupt zum Ausbau des Wirkungskreises des Weltwährungsfonds, die in diesem Jahre zu den Hauptprogrammpunkten der Tagung der Bretton-Woods-Institute gehören, sind für den durch die Pfundkrise strapazierten Sterling-Raum von besonderer Bedeutung; Schatzkanzler Selwyn Lloyd wird seinen Kollegen auf Grund der Vorgespräche, die er in London mit dem Fonds-Generaldirektor Per Jacobsson hatte, Näheres berichten können. Vor allem aber wird er in Accra seinen Kollegen aus dem Commonwealth über die Verhandlungen mit der EWG Rede und Antwort stehen müssen. Drei britische Kabinettsminister haben im Frühjahr sämtliche Hauptstädte der Dominions aufgesucht, den Londoner, Standpunkt erläutert und dabei auch die zahlreichen Einwände und Vorbehalte der Dominions zur Kenntnis genommen; dessen ungeachtet wurde das Ansuchen um EWG-Mitgliedschaft in London beschlossen.

Die Finanzminister der Dominions werden Selwyn Lloyd sicher die Frage vorlegen, ob ein stärker an Europa gebundenes England weiterhin seine Rolle als Kapitalversorger des Commonwealth spielen kann, zumal die augenblicklichen Schwierigkeiten in der englischen Zahlungsbilanz die Kapitalausfuhr auf jeden Fall beschränken werden. Kann England das nicht, dann wird für manche Dominions das Commonwealth im Wert sinken.

Langfristig ergibt sich für den Sterlingblock bei einem englischen Beitritt zur EWG ein fundamentales Problem. Der Vertrag von Rom sieht vollkommene Freiheit aller Kapitalbewegungen vor. Wenn die Länder der EWG im Kapitalverkehr von England „Sterlingblock-Behandlung“ erhalten, würden sich daraus im Hinblick auf die nun seit über zwei Jahrzehnten bestehende größere Freiheit des Zahlungsverkehrs innerhalb des Sterlingblocks Umleitungen ergeben. Die aus dem Verhältnis Englands zur EWG entstehenden Fragen werden jedenfalls der Konferenz von Accra das Gepräge geben, obwohl das historische Hauptthema dieser Konferenzen, nämlich die gemeinsame Pfundverteidigung, so dringend ist wie eh und je.