N. A., London, im September Wann immer es in der britischen Labour-Party zu Auseinandersetzungen kommt, legt dies die Partei völlig lahm; für gewöhnlich überdauert dieser Zustand der Ohnmacht den Anlaß des Streites. Genau umgekehrt ist es bei der britischen Gewerkschaft: Bricht hier ein Streit aus, dann wird jeder davon elektrisiert, dann geht es allen nur darum, auf jeden Fall den Zusammenhalt zu wahren. Das zeigte sich eben wieder während des Jahreskongresses des Gewerkschaftsverbandes in Portsmouth.

Zwar stand der Ausschluß der kommunistisch unterwanderten Elektriker-Gewerkschaft aus der gewerkschaftlichen Dachorganisation im Mittelpunkt des englischen Interesses. Aber das war keineswegs das wichtigste Ereignis von Portsnouth. Viel bedeutsamer war, daß die Gewerkschaften sich diesmal wirklich den Fragen der Zeit stellten. Zum erstenmal wurde dabei auch ernsthaft über Englands Beitritt zum Gemeinsamen Markt gesprochen – ernsthaft und nicht bloß, als handele es sich dabei um eine von den bösen Kapitalisten ausgehobene Fallgrube für die britischen Sozialisten, um einen finsteren Plan, Englands Bergwerke und Walzstraßen mit billigen italienischen Arbeitern zu überschwemmen und weiteren Verstaatlichungsmaßnahmen künftiger Labour-Regierungen endgültig einen Riegel vorzuschieben.

Der Kongreß brachte aber vor allen Dingen das Ende des bitteren Streits um die britische Verteidigungspolitik, der die Gewerkschaften zerrissen hat, seit sich die Befürworter eines britischen Austritts aus der NATO und einer einseitigen Atomabrüstung im vorigen Jahr gegen den Labour-Führer Hugh Gaitskell erhoben. Die „Unilateralisten“ erlitten eine eindeutige Niederlage, und Frank Cousins, der mächtige Chef der Transportarbeiter-Gewerkschaft und Anführer der Anti-Gaitskell-Fronde, hat eine empfindliche Einbuße an Macht und Prestige hinnehmen müssen.

Im Vordergrund des Portsmouth-Kongresses stand ohne Zweifel der kraushaarige Generalsekretär George Woodcock. Er entpuppte sich als ein Führer von Kraft und Format, der die seltene Gabe besitzt, Feinde miteinander auszusöhnen. Es hat ganz den Anschein, als werde Woodcock die Linie und den Apparat der Gewerkschaftsbewegung energisch modernisieren.

Ein Ruck nach rechts also? In der britischen Presse stand es vielfach so zu lesen – aber es stimmt nicht. Was sich in Portsmouth angebahnt hat, die Abkehr von den toten Glaubenssätzen der Vorkriegslinken, wird am Ende wahrscheinlich zu einer neuen und weit schlagkräftigeren (ca. intelligenteren) Militanz führen.