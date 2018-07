In der Vorwoche haben einige Banken getestet, wieviel es kosten würde, an den deutschen Aktienmärkten wieder eine freundliche Tendenz zu schaffen. Das Ergebnis war für die Experten nicht überraschend. Es gehörte nämlich nicht sonderlich viel dazu. Insgesamt – so sagt man – hätten für rund 30 Mill. DM Aktien aufgenommen werden müssen, bis man die Tendenz wieder „im Griff“ hatte. Ob diese Summe stimmt, ist gar nicht einmal so wichtig. Entscheidend wir vielmehr, daß man relativ rasch den in Anlegerkreisen um sich greifenden Pessimismus beseitigen konnte. Als nämlich an den Kursen sichtbar wurde, daß neue Kräfte am Werk waren, versiegte das Angebot ziemlich schnell. Gleichzeitig wuchs die Bereitschaft, auf der ermäßigten Kursbasis wieder etwas „zu riskieren“. Sofort setzten sich die Kurse nach oben in Bewegung. Da die meisten Banken darauf verzichteten, die zu Tiefstkursen hereingenommenen Papiere sofort wieder auf den Markt zu werfen, waren die Gewinne teilweise beachtlich. So war die Lage am Wochenbeginn...

Natürlich vermag heute niemand zu sagen, ob die Börse nunmehr „das Schlimmste hinter sich“ hat. Neue politische Ereignisse können den Auslandsdruck wieder verschärfen. Gegen diesen werden sich die deutschen Banken kaum stemmen. Das haben sie inoffiziell häufig genug verlauten lassen. Den Ausländern wird man das Aussteigen aus deutschen Wertpapieren keinesfalls erleichtern. In dieser Beziehung scheint man von den Holländern einiges gelernt zu haben, die erwiesenermaßen bei Angebot aus dem Ausland die Kurse ihrer Papiere kräftig herabsetzen, während sie im umgekehrten Falle die Kurse auch sehr plötzlich heraufzusetzen wissen.

Über die Motive, welche die Banken bewogen haben, könnten, eine Art Kursstützung vorzunehmen, gibt es verschiedene Versionen. Sicher dürfte sein, daß die Institute letzten Endes ein gutes Geschäft machen werden. Es besteht weitgehende Übereinstimmung darüber, daß die Kurse sich von den wirtschaftlichen Realitäten weit entfernt haben, so daß bei einer politischen Beruhigung ein kräftiger Wiederanstieg überfällig ist. Meinungsverschiedenheiten bestehen lediglich in der politischen Beurteilung, d. h. darüber, ob man nicht in einigen Wochen noch billiger kaufen kann als heute. Die „eiskalten“ Rechner halten den Tiefpunkt der Baisse erst dann für erreicht, wenn die Sowjets das erste Zivilflugzeug auf dem Weg nach Berlin ernsthaft belästigt haben. Aber wer kann den Sowjets in die Karten sehen?

Ziehen wir einen vorläufigen Schlußstrich unter die Aktion der Banken, dann bleibt die Erkenntnis, daß die Baisse-Spekulation jetzt einen heiklen Punkt erreicht hat. Genausowenig wie jene, die in der „heißen Hausse-Zeit“ des Vorjahres noch in die Aktien gingen, können diejenigen fest mit einem Gewinn rechnen, die sich auf dieser Basis von ihren Papieren trennen. Wie die Börsenereignisse der Vorwoche gezeigt haben, kann der Umschwung plötzlich kommen. Kurzschlußreaktionen werden unter Umständen sehr teuer. – Übrigens hat die sogenannte Kapitalflucht in den letzten Tagen stark abgenommen. Wer mit seinem Vermögen ins Ausland wollte, ist inzwischen heraus. Es gibt noch einige Nachzügler, doch fallen sie betragsmäßig nicht ins Gewicht.

Wenn man davon ausgeht, daß inzwischen das gesamte Kursniveau „zu niedrig“ liegt, dann dürfte die Erholung, wenn sie einmal Wirklichkeit werden sollte, nahezu alle Teilgebiete des Aktienmarktes erfassen. Aber es wird differenzierte Bewegungen geben. Die Konjunktursonne scheint nicht mehr auf alle Industriezweige gleichmäßig. Viele Banken raten ihrer kaufsbereiten Kundschaft deshalb, zunächst Standardaktien des Chemie- und Elektromarktes zu erwerben. Auch VW-Aktien stehen auf der Liste der empfohlenen Papiere. Hier – so sagt man – wird es eines Tages die größten Kursgewinne geben, weil bei diesen Papieren auch Auslandsinteresse erwartet werden kann. Montane sind mehr etwas für Daueranleger, die Wert auf eine günstige Verzinsung legen. Erst in zweiter Linie, so bedeutet man der Kundschaft, sollte man sich um die vielen Spezialwerte kümmern. Sie ziehen auch dann noch nach oben, wenn bei den Standardwerten schon eine Ruhepause eingetreten ist. Aber – so wird auch gewarnt – niemand darf erwarten, daß die Höchstkurse des vergangenen Jahres in absehbarer Zeit wieder erreicht werden. Dafür fehlen nunmehr die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Kurt Wendt

Die Commerzbank legt jetzt ihren Geschäftfreunden die neue Auflage der Broschüre „Wer gehört zu Wem?“ vor. Sie vermittelt einen umfassenden Überblick über die Beteiligungsverhältnisse und die Kapitalhöhe von gut 3 100 deutschen Gesellschaften, in der Mehrzahl von namhaften Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haltung, mit mindestens 500 000 DM Kapital. Das handliche Nachschlagewerk, das nunmehr in fünfter Auflage vorliegt, ist um 600 Gesellschaften erweitert worden.