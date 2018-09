Der Umsatz der Produktionsbetriebe der Rheinmetall Berlin AG (Berlin) ist in den ersten acht Monaten dieses Jahres um etwa 30 vH gestiegen. Die Umsatzzunahme betrifft vorwiegend das Düsseldorfer Werk, dessen Entwicklung 1960 entgegen ursprünglichen Erwartungen durch Mangel an Arbeitskräften und durch aus langen Lieferfristen von Investitionsgütern aufgekommene Engpässe gehemmt war. Die Kapazität kann nunmehr im Gegensatz zum vorigen Jahr voll ausgelastet werden, neue Fertigungen können anlaufen. Umsatzzahlen wurden nicht genannt. Wenig verändert entfallen im Gesamtbereich auf den zivilen Sektor etwa 40 vH, auf den militärischen 60 vH des Umsatzes. Die Belegschaft des gesamten Produktionsbereiches, also einschließlich Tornado, Gollnow-Werke und Alkett Maschinenbau, ist 1960 von 3500 auf 4500 und bis zum 31. Juli 1961 auf 5000 Personen gestiegen.

Mit der Umsatzsteigerung hat sich auch die Ertragslage gebessert. Während das Düsseldorfer Werk 1960 erneut mit Verlust (1,08 nach 1,12 Mill. DM) gearbeitet hat, wird für 1961 zumindest ein Ausgleich erwartet. Eine Dividendenprognose ist allerdings noch nicht möglich. Wegen der noch nicht befriedigenden Lage bei Gollnow und Alkett könnten Sonderlasten auf die Muttergesellschaft zukommen, während 1960 die Verluste der beiden Werke von ihnen selbst getragen wurden.

Für die Zukunft sind noch erhebliche Investitionen erforderlich. 1960 waren es 12,5 Mill. DM, davon 10 Mill. DM im Düsseldorfer Werk, je rund 1 Mill. DM bei Alkett. und Tornado und verhältnismäßig wenig bei Gollnow mit 0,4 Mill. DM. 1961 werden die Investitionen ähnlich sein, bei Gollnow wahrscheinlich höher, im Düsseldorfer Werk etwas niedriger. Die Gesamtinvestitionen im Düsseldorfer Werk stiegen 1960 um 10 auf 60 Mill. DM, bis Ende 1961 werden sie wohl 69 Mill. DM erreichen; auch 1962 werden sie voraussichtlich noch über den Abschreibungen liegen. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein weiteres Schuldscheindarlehen von 5 Mill. DM zu günstigen Bedingungen (6 vH Zins, Ausgabekurs 99, Laufzeit 15 Jahre, davon 5 tilgungsfreie) aufgenommen. Das neue Darlehen ist als Ergänzung des Schuldscheindarlehens von 20 Mill. DM bereits bei dessen Aufnahme vereinbart worden, doch sind die Bedingungen günstiger.

Die Verwaltung der Rheinmetall Berlin AG schlägt für 1960 eine Dividende von 6 vH auf 25 Mill. DM Aktienkapital vor. Damit nimmt die Gesellschaft, deren Aktienmajorität bei der Roechling-Gruppe liegt, die 1944 unterbrochene Dividendenzahlung wieder auf. Einschließlich Vortrag wird der Jahresgewinn mit 1,66 Mill. DM ausgewiesen. 1959 betrug der ausgewiesene Gewinn 1,09 Mill. DM, womit der Verlustvortrag von 1,01 Mill. DM getilgt wurde.

Im Geschäftsbericht weist die als Holding tätige Rheinmetall AG darauf hin, daß das Gesamtergebnis wiederum durch rund 1 Mill. DM Verlust bei der wichtigsten Organtochter, der Rheinmetall GmbH (Düsseldorf), belastet wurde. Dei Verlust sei jedoch wie im Vorjahr in der Hauptsache auf degressive Mehrabschreibungen zurückzuführen, die mit dem forcierten weiteren Ausbau der Tochtergesellschaft in Verbindung stehen. V. D.