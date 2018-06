Durchblättert man einmal, nachdem man es jahrelang nicht mehr aufgeschlagen und weil es einem gerade im Bücherschrank in die Hand gerät, das Vers-Epos von Siegfried, Kriemhilde und Brünhild, das „Nibelungenlied“ also, so mag es geschehen, daß man just auf eine Stelle stößt, die man in der Schule nicht „gehabt“ hat: wie nämlich Kriemhilde bereut, was sie angerichtet hat, und klagt, wie ihr Mann ihr „zur Strafe den Leib zerbläuet hat“.