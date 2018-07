Da ist die Wahl schwer. Zehnmal für den Künstler, der inwendig voller Bilder ist, Bilder aller erdenklichen Art: früher und später, westlicher und östlicher, großer und kleiner, machtvoller und lieblicher–und so immer fort. Stempelt man eines davon als „Mein Bild“, tut man, ach, wie vielen anderen bitter Unrecht.

Aber da es nun mal sein soll, wähle ich resolut diese kleine Landschaft aus meiner Sammlung, weil sie ein beredtes Zeugnis ist für das Vermögen der ostasiatischen Kunst und zumal der chinesischen, mit einem Minimum an Bildmitteln ein Maximum an Bildwirkung zu erreichen. Die Transparenz des Vortrags, als Arbeitsweise und Arbeitsmaterial verstanden, ist kaum zu überbieten: Tusche in verschiedenen Verdünnungen aufgetragen mit dem Pinsel auf leise saugenden Seidengrund. Dasmacht es, daß Vorskizzierung und Nachkorrektur nicht möglich sind, daß also die ganze Darstellung im ersten Impuls, in einem Zuge gegeben werden muß. Unschwer einzusehen, welche Klarheit der Bildvorstellung, welche Sicherheit der Hand solche Malweise erfordert, Fähigkeiten, die nur aus unendlicher Übung und höchster Konzentration erwachsen.

Thema: Gasthaus mit Bauten am Ufer unter Bäumen, ein Ruderboot auf dem See, nebelverhangene, ferne Berge-, Größe: 25 mal 25 Zentimeter, Zeit: um 1200. Das eigentlich Erstaunliche bei diesem kleinen Kunstwerk ist es, daß, bei aller Sparsamkeit der Bildmittel, in einer Art von andeutender bildnerischer Aphoristik alles Wesentliche gegeben wird: die zarte, auf reines Hell-Dunkel reduzierte und zugleich intensivierte Farbigkeit, die sicher charakterisierende Formulierung im einzelnen und im ganzen – mit zwingender Eindringlichkeit die verhaltene, flüsternde Stille eines verdämmernden Tages.

Rechts oben finden sich einige (zum Teil zerstörte und mangelhaft ergänzte) Schriftzeichen eines Gedichtes. Sie verraten in ihrer vollendeten Kalligraphie die gleiche meisterliche Hand, die das Bild geschaffen, und erinnern daran, daß Schreiben und Malen im Fernen Osten ein und dasselbe sind, die Malkunst als Zweig der Schreibkunst gilt – und der Schreiber als der von allem stofflichen Medium gelöste, des geistigste Bildner am höchsten steht.

EMIL PREETORIUS, geboren 1883 in Mainz; seit 1907 in München; Illustrator, Schriftgestalter, alsdann Bühnenbildner; Arbeiten in allen Zentren Europas; Erneuerer der Wagnerszene; Sammler Asiatischer Kunst; Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, der Gesellschaft für Asiatische Kunst und Kultur, der Deutschen Gesellschaft der Bibliophilen, Kurator des Instituts für Asienkunde, Hamburg; Ehrendoktcr der Universitäten München, Mainz, Gießen; Ehrenmitglied der Akademie der Bildenden Künste, München; Senator; großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband.