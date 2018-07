Inhalt Seite 1 — Prügel für Kriemhild Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Belieim-Schwarzbacb

Demnächst kommt im Rütten & Loening Verlag Martin Beheim-Schwarzbachs Nibelungen-Roman „Der Stern von Burgund“ heraus.

Durchblättert man einmal, nachdem man es jahrelang nicht mehr aufgeschlagen und weil es einem gerade im Bücherschrank in die Hand gerät, das Vers-Epos von Siegfried, Kriemhilde und Brünhild, das „Nibelungenlied“ also, so mag es geschehen, daß man just auf eine Stelle stößt, die man in der Schule nicht „gehabt“ hat: wie nämlich Kriemhilde bereut, was sie angerichtet hat, und klagt, wie ihr Mann ihr „zur Strafe den Leib zerbläuet hat“.

Siegfried hat Kriemhilde nicht nur geliebt, sondern auch verprügelt. Wie denn, der Größte unserer sagenhaften Heroen, und verprügelt seine Frau? Gewiß, sie hat gefehlt und heikelste Geheimnisse ausgeplaudert, ein Strom von Blut ist ja dann auch die Folge, aber tat sie es nicht aus Liebe, und gilt nicht ihre und Siegfrieds Minne für ein unantastbar adliges Gut mittelalterlicher Poesie und germanischer Ritterlichkeit?

Gleichwohl, er hat sie „zerbläuet“, wobei man annehmen darf, daß es nur ein paar Klapse waren, denn wo er richtig hinschlug, wuchs bekanntlich kein Gras mehr. Aber ist die kleine Szene, die man sich zunächst nur ungern, dann aber doch ganz anschaulich vorstellt, nicht lehrreich? Lehrt sie nicht, daß der ganze Stoff auch anders gesehen werden kann als in hochtrabenden Versen, Prunkgewändern und Ritterallüren?

Die Art, wie Siegfried sich gleich zu Anfang in Worms einführt, ist schwerlich recht ernst zu nehmen, ja sie ist nicht ohne Komik. Sie ist weniger „hochgemut“ als übermütig, aber die Wormser Ritter haben ein richtiges Gefühl dafür, daß man diesen freilich gigantischen Kauz nur richtig nehmen müsse. Von da an geht neben vielem Schrecklichen auch allerhand Skurriles nebenher bis gegen den Schluß hin zu jenem Küchenchef Rumold, der sich aus Leibeskräften gegen den törichten Zug an den Hunnenhof wehrt, weil man dort so schlecht äße, und der den Rittern die in Öl gesottenen Lendenschnitten vorhält, deren er daheim zu bereiten wüßte ...

Hand aufs Herz, kann man diese Unzahl für unser Ohr holpriger Verse nun ernstlich und mit Genuß lesen? Lassen wir die mittelhochdeutsche Fassung den Gelehrten; aber ob es sich nicht lohnt, was die neudeutsche Fassung betrifft, einen Weg zu suchen, uns den Stoff flüssiger, unterhaltsamer und einprägsamer zugänglich zu machen? Hätte es nicht seinen Reiz, all diese seltsamen Begebnisse und Verstrickungen der Burgunder, die uns unter dem irreführenden Titel der Nibelungen überliefert sind, mit Mitteln erzählt zu bekommen, die unserem heutigen Geschmack und Verständnis angepaßt sind?