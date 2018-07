Glauben Sie, daß Menschen, von denen einer wie der andere in unpersönlichen Einheits-Wohnungen leben muß, noch freie und freiheitlich gesinnte Persönlichkeiten sein können?“ Diese Frage stellte mir diese Woche einer der hervorragendsten Architekten und Städtebauer Hollands J. Bakema. Und er gab sich gleich selbst die Antwort: „Nein! Die Bienenwaben, die wir heute bauen, werden nicht ohne Einfluß auf unsere Menschen sein.“

Herr Bakema hat zusammen mit seinem Partner van der Broekg nun einen aufregenden neuen Gedanken entwickelt, wie der heutige Massenbaustil individueller werden könnte. Er möchte in die Landschaft große „Wohnmauern“ stellen, in denen sich nur das „Minimum“ befindet, das jeder Mieter heute braucht: Küche, Badezimmer, elektrische Anschlüsse und zwei Zimmer. Dazu aber erhält jeder Bewohner dieser „Mauer“ einen unbebauten Baugrund, der an diesen Wohnungskern anschließt. Dieses Baugelände darf er nach eigenem Gutdünken – entweder allein oder mit Hilfe eines privaten Architekten – gestalten. Gewiß sind ihm hier räumliche Grenzen gesetzt, aber wie er mit diesem Raum seines persönlichen Lebens umgeht, bleibt ihm selbst überlassen.

Was die Baubehörden dazu sagen werden,wollte ich wissen, die unerbittlich strengen Baubeamten, die sich ja heute in manchen europäischen Städten zu wahren „Kommissaren“ entwickelt haben und es dem Bürger einfach nicht mehr erlauben, nach seinem Geschmack und seinen Bedürfnissen zu bauen. „Zunächst griffen sie nur ein, um der anarchischen Unordnung im Bauwesen zu begegnen“, gestand der holländische Städteplaner zu, „aber man hat das übertrieben. Ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen des Einzelnen und den Forderungen der Gemeinschaft kann und sollte gefunden werden. Oft müssen wir heute eben wieder einen Schritt zurückgehen.“

Ein Beispiel für solches erfolgreiche „Zurückgehen“ ist Rotterdams, an die orientalischen Bazare erinnerndes Einkaufsviertel „Linjebaan“, das Bakema und seine Kollegen entwickelt haben. Hier ist mitten im Verkehrsmeer ein wahres Fußgängerparadies entstanden: Blumenbeete, Vogelkäfige, Plastiken schmücken die breiten Ladenstraßen. Autos dürfen dort nicht fahren. Man kann mitten auf der Straße stehenbleiben, um sich mit Bekannten gemütlich zu unterhalten, oder sich einfach hinsetzen und das Leben an sich vorüberziehen lassen. Ungehindert, nicht gehetzt, durch keinerlei rote oder grüne Lichter gesteuert, kann sich der Einzelne in diesem neuen Stadtzentrum wieder als Mensch fühlen. Er ist nicht mehr Teil einer strömenden Masse von „Verkehrsteilnehmern.“

Drei Tage später erhielt ich bei einer ganz anderen Gelegenheit eine Bestätigung dafür, daß in unserer Zeit neben den mächtigen Kräften, die auf eine Entmenschlichung des Menschen hinarbeiten, zahlreiche zukunftsweisende Bemühungen eine Vermenschlichung der industriellen Gesellschaft anstreben. In Lüttich hatten sich unter dem Protektorat der „European Productivity Agency“ etwa neunzig Arbeitswissenschaftler zusammengefunden, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Sie berichteten über ihre Bemühungen, die Arbeit in den Fabriken und Büros gesünder, weniger anstrengend, weniger monoton zu gestalten. Vorläufig finden diese „Ergonomen“, wie sie sich nennen, erst bei einigen Arbeitgebern Verständnis, aber von Jahr zu Jahr sehen mehr und mehr Unternehmer ein, daß Arbeiter und Angestellte, die in einer sauberen, freundlichen, gegen Hitze und Lärm abgeschirmten Umgebung arbeiten, qualitativ bessere und quantitativ größere Leistungen vorweisen zu können.

Ungelöst erscheint mir nach den Vorträgen und Debatten, die ich hörte, aber immer noch die Frage, wie die Monotonie moderner Serienarbeit überwunden werden könnte. Am anregendsten erschienen mir in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Mr. Laner, einem englischen Experten, der beschrieb, wie die Automation nach und nach fast alle auf reiner Wiederholung des gleichen Vorganges beruhenden menschlichen Arbeitshandlungen übernehmen werde. Unersetzlich sei der Mensch nur dort, wo neue unvorhergesehene Situationen entständen, die schnelles Umdenken und Entscheidungen verlangten. Als die eigentliche menschliche Eigenschaft – im Gegensatz zu den viel größeren Kraft- und sogar Sinnesleistungen moderner Maschinen – bezeichnet Mr. Laner die geistige Elastizität, die Biegsamkeit, das Umdenken.