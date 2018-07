Für die Nürnberger Arbeitslosenversicherung ist die „arme“, die beitragslose Zeit angebrochen. Aber obwohl bis zum 31. Januar 1962 Mindereinnahmen in Höhe von rund einer Milliarde DM zu erwarten sind, reichen allein die Überschüsse der ersten sieben Monate dieses Jahres aus, um die bis zum Februar voraussichtlich fälligen Ausgaben zu decken. Da außerdem ein Vermögensertrag von rund 160 Millionen DM zu erwarten ist, werden. die Kassen der Arbeitsämter auch bis zum Wiederbeginn der Beitragserhebung nicht leer geworden sein.

Kein Wunder, daß angesichts solcher Geldfülle allerhand Spekulationen darüber angestellt werden, was nach dem 1. Februar mit der Beitragsfülle und was mit dem Fünf-Milliarden-Vermögen der Bundesanstalt, dem „Sabel-Turm“, werden soll. Die von der Beitragsaussetzung nicht berührte Rücklage der Arbeitslosenversicherung beläuft sich auf 4,75 Mrd. DM, dazu kommen noch 550 Millionen DM aus Haushaltsmitteln gewährte Darlehen. Wenn sich die Bundesanstalt auch mit Erfolg gegen einen Abbau dieses Vermögens gesträubt hat, so kann sie nicht verhindern, daß andere Institutionen und Interessenten begehrliche Blicke auf diesen Turm werfen. So ist bereits der Vorschlag gemacht worden, ihn mit heranzuziehen, um die finanzielle Misere der Krankenhäuser zu lindern und ganz weitgehende Pläne wollten mit dem Reichtum der Arbeitslosenkassen die armen Krankenkassen sanieren.

Dieser letzte Vorschlag ging davon aus, daß im Zuge der Überbeschäftigung zugunsten der Arbeitslosenversicherung, aber zu Lasten der Krankenkassen auch Arbeitskräfte beschäftigt werden, die nur bedingt arbeitsfähig und entsprechend anfällig für Krankheiten sind. Gleichzeitig mit einer gewissen Verlagerung von Beitragsteilen sollte infolgedessen das Risiko der Krankheit, soweit es Barleistungsverpflichtungen (Krankengeld) nach sich zieht, aus der Zuständigkeit der Kassen gelöst und der Arbeitslosenversicherung übertragen werden.

Leider übersehen die Verfechter solcher Pläne, daß damit nicht nur ein Ausgleich konjunkturell bedingter Risikoverlagerungen bewirkt, sondern gleichzeitig auch – zumindest der Tendenz nach – ein Schritt in Richtung Einheitsversicherung gemacht werden würde. Die für das deutsche Sozialversicherungssystem „klassische“ Trennung der Risiken würde aufgegeben, und der Eintopf wäre das Ziel.

Viel besser wird indes der „Ausgleich“ dadurch’ erreicht, daß man im Wege einer dauerhaften – und nicht nur vorübergehenden – Beitragssenkung die Versicherten für die Mehraufwendungen entschädigt, zu denen andere Sozialleistungsträger sie verpflichten. Genau diese Form des Ausgleichs spielt sich auch seit dem 1. August ab: die zweiprozentige Betragsaussetzung der Arbeitslosenversicherung wird zu rund 50 vH aufgezehrt durch entsprechende Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, Zumindest der durchschnittliche Beitrag der Ortskrankenkassen ist von 8,8 vH im Juli auf 9,6 vH im September geklettert und dürfte erst bei nahezu 10 vH die durch das zweite Lohnfortzahlungsgesetz verursachten Mehrkosten aufgefangen haben.

Aber nicht nur in den Krankenkassen drohen weitere Verteuerungen, auch die Lage der Rentenversicherungsträger ist keineswegs so rosig wie die konjunkturell bedingte Flut der Beitragseinnahmen erscheinen läßt. Ist auch die jetzt vorgeschlagen? vierte Rentenanpassung an die durchschnittlichen Arbeitsverdienste (um fünf Prozent) noch zu finanzieren, so droht doch schon im nächsten Jahr der Rückgriff auf die Rücklage oder eine neuerliche Beitragserhöhung.

Gegenwärtig wird diese Notlage verdeckt durch jenen von der Bundesbank aufgewiesenen „time-lag“ der Ausgabeverpflichtungen, der dadurch entsteht, daß sich in dem Mittel der durchschnittlichen Arbeitsverdienste der letzten drei Jahre (der Bemessungsgrundlage der Renten) der rapide Lohnanstieg der letzten achtzehn Monate noch nicht oder nur sehr bedingt niedergeschlagen hat. So ist die Bemessungsgrundlage für das Jahr 1961 nur um 5 vH höher als im Vorjahr, während der Zuwachs der durchschnittlichen Arbeitsentgelte rund 9 vH betragen haben dürfte.

Diese Diskrepanz zwischen dem Anstieg der Beitragseinnahmen und den Rentenausgaben wird zur Zeit noch dadurch vergrößert, daß die Zahl der (beitragszahlenden) Versicherten auf Grund des vorerst noch zu verzeichnenden Anstiegs der Beschäftigtenzahl stärker wächst als die der Rentenempfänger. Hanns Meenzen