Das Steueränderungsgesetz 1961 beruht in wesentlichen Punkten auf der Rechtsfindung des Bundesfinanzhofs. Dieser bewährten Rechtsschutzinstanz aller Steuerzahler sind zahlreiche Steuerverbesserungen und Abgabenerleichterungen zu verdanken. Davon wissen jedoch nicht viele Bürger, obwohl jährlich etwa 2000 Steuerzahler Schutz bei dieser obersten Steuerinstanz suchen.

In mehr als 24 000 Fällen haben Steuerbürger ihr Recht beim Bundesfinanzhof gesucht. In beinahe 23000 Entscheidungen haben sich die Bundesfinanzrichter redlich bemüht, dem lebendigen Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Es ist müßig, darüber zu streiten, ob und in wie vielen Fällen dieses Ziel erreicht wurde. Sicher ist, daß auch dem Bundesfinanzhof in den elf Jahren seiner Arbeit Irrtümer unterlaufen sind, die in vielen Fällen später mutig korrigiert wurden. Immer wieder finden sich Urteile, in denen der Bundesfinanzhof bekennt, daß er an seinen früheren Rechtsansichten nicht mehr festhält. Diese freimütige Selbstkorrektur der Bundesfinanzrichter begründet vor allem das Vertrauen, das die Bevölkerung dieser Instanz entgegenbringt.

Gewiß wird der Bundesfinanzhof vielfach hart kritisiert. Freilich gibt es genügend Steuerzahler, die mit seiner Rechtsprechung unzufrieden sind. Das besagt für eine objektive Beurteilung dieser Rechtsschutzstelle nichts; denn selten sind Menschen so selbstkritisch gerecht, daß sie ein ihnen abträgliches Urteil als zutreffend anerkennen. Die Mitglieder des Bundesfinanzhofs wünschen auch Kritik und sind dankbar, wenn sie auf mögliche Irrtümer hingewiesen und auf neue Wege der Rechtsfindung geleitet werden. Bundesfinanzrichter selbst kritisieren manche Entscheidungen, des oft fehlerhafte Gesetz und besonders den bestehenden Wirrwarr im Steuerrecht. Häufig sind sie Verteidiger der Steuerbürger.

Hier einige Beispiele: Über die Aussetzung der Vollziehung angefochtener Steuerbescheide erklärte und schrieb Dr. Wetter: „Es widerspricht rechtsstaatlichem Denken, wenn – der Fiskus bei etwa gleichen Chancen seinen aus den Bescheid zunächst bestehenden Anspruch beitreibt und sich dadurch zu Lasten des Pflichtigen zinslose Beträge verschafft, mit deren Rückzahlung er rechnen muß, und deren Beitreibung eine erhebliche wirtschaftliche Schädigung des Steuerpflichtigen bedeuten kann“.

Alsdann Dr. Fließbach: „Es erscheint zweifelhaft, ob man von den Finanzbehörden erwarten kann, sie selbst würden anerkennen, daß ein Rechtsmittel wohlbegründete Erfolgsaussicht hat, Die Aussetzung der Vollziehung dient im Rechtsstaat dazu, den einzelnen so weitgehend wie möglich dagegen zu schützen, daß ihm vor Staats wegen ein Unrecht zugefügt wird.“

Ferner Dr. Friedländer: „Würde man dem Aussetzungsantrag nur dann entsprechen, wenn der Erfolg des Rechtsmittels wahrscheinlicher als sein Mißerfolg ist, würde man also den Antrag ablehnen, so hieße dies den Grundsatz ‚Im Zweifel für den Fiskus‘ aufstellen. Dieser Grundsatz ist in einem rechtsstaatlich ausgerichteten Staatswesen nicht vertretbar. In einem Rechtsstaat muß Fiskalität ausscheiden.“

Solche Bekenntnisse von Finanzrichtern in roter Robe sind Beweise einer Gerechtigkeitspflege, die das Staatsbewußtsein fördern und das Vertrauen zur Rechtsprechung wesentlich stärken. Finanzverwaltung und auch der Gesetzgeber haben sich von der oft meisterhaften Rechtsfindung des Bundesfinanzhofs – wenn auch oft schweren Herzens – überzeugen und bekehren lassen. Gerade durch Rechtsgutachten, von denen die Öffentlichkeit fast nichts erfuhr, hat der Bundesfinanzhof oft dazu beigetragen, daß fehlerhafte Gesetzesentwürfe korrigiert und richtiges Steuerrecht zum Gesetz erhoben wurden.