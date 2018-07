Inhalt Seite 1 — Sparen in Grundstücken und Gebäuden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die in den letzten Jahren kräftig gestiegenen Grundstückspreise haben viele Leute veranlaßt, „in Grund und Boden“ zu spekulieren. Dennoch ist der Grundstücksmarkt im Grunde eine Angelegenheit für Experten geblieben. Hinzu kommt, daß man schon einigermaßen finanzkräftig sein muß, wenn man hier „mitmischen“ will. Außerdem ist eine gehörige Portion Sachverstand vonnöten. In den Städten muß man die Bebauungspläne genau kennen; man muß wissen, ob der Staat sein Vorkaufsrecht auszuüben gedenkt und vieles anderes mehr. Trotzdem hat der Grund und Boden seinen Reiz als Sparstrumpf nicht verloren. Deshalb fehlte es auch nicht an Versuchen, diesen für den Kleinsparer passend zu machen. Gelungen ist es über sogenannte Immobilien-Fonds, über die wir uns heute wieder einmal unterhalten wollen.

Immobilien sind Grundstücke und Gebäude. Sie sind immobil, also schwer beweglich, im Gegensatz zu Maschinen, Büroeinrichtungen usw., die man als „Mobilien“ bezeichnet. Schwer beweglich heißt aber auch: Schwer handelbar. Ein Grundstück ist schwieriger zu veräußern als beispielsweise eine Aktie, die jederzeit über die Börse verkauft werden kann. Für ein Grundstück muß man sich selbst einen Interessenten suchen bzw. sich eines Maklers bedienen. Es dauert stets eine gewisse Zeit, bis man den erhofften Erlös in der Tasche hat.

Ähnlich steht es im übrigen auch mit den Hypotheken. Wer direkt Hypotheken gewährt, kann zwar mit einem höheren Zins rechnen, als er beim Pfandbrief geboten wird. Dafür ist ein Pfandbrief aber jederzeit verkäuflich, während eine Hypothek nur unter gewissen Schwierigkeiten ihren Besitzer wechseln kann.

Beim Immobilienfonds wird der Nachteil der Unbeweglichkeit überwunden. Immobilienzertifikarte werden genauso ge- und verkauft wie alle anderen Investmentzertifikate. Sie werden vom Fonds jederzeit zurückgenommen. Jedenfalls war es in der Vergangenheit so. In der Schweiz hat man recht gute Erfahrungen mit Immobilien-Fonds gemacht. Natürlich auch einige schlechte, das soll nicht verschwiegen werden. Sie resultierten aber nicht aus einer schlechten Konstruktion der Fonds, sondern waren die Folgen von Betrug und anderen schlimmen Sachen. Deshalb, meine verehrten Leser, sollte man sich immer die Leute und Institutionen genau ansehen, die hinter den Fonds stehen. Das ist bei einigen kanadischen Neugründungen in letzter Zeit offensichtlich versäumt worden. Enttäuschungen konnten infolgedessen nicht ausbleiben.

In der Bundesrepublik gibt es bislang nur einen Immobilien-Fonds, nämlich den iii-Fonds Nr. 1, der von der Internationalen Immobilieninstitut AG, einer Tochtergesellschaft der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank und der Bayerischen Vereinsbank, verwaltet wird. Beide Institute sind auf diesem Gebiet erfahren, weil sie über ein gut eingeführtes Realkreditgeschäft verfügen. Beide Banken besitzen das Emissionsrecht zur Ausgabe von Pfandbriefen und Kommunalobligationen. Da der Fonds ein rechtlich unselbständiges Gemeinschaftsvermögen der Zertifikatsinhaber ist, kann er nicht selbst im Grundbuch als Eigentümer eingetragen werden. Zu diesem Zweck wurde die Fonds-Immobilien AG gegründet, deren Aktien zu 100 Prozent im Besitz des iii-Fonds liegen. Über diesen Umweg ist der Zertifikatsinhaber also an dem Haus- und Grundbesitz (Sachwertsicherung!) beteiligt. Im Fondsbesitz liegen aber nicht nur die Aktien der Fonds-Immobilien AG, sondern auch Darlehensforderungen gegen die Aktiengesellschaft, außerdem hat der Fonds festverzinsliche Wertpapiere im Besitz. Das Fondsvermögen ist also nicht ausschließlich in Substanz angelegt. Für reine Sach wertsparer mag das ein Nachteil sein. Ertragsmäßig gesehen ist das jedoch ein Vorteil.

Die Zertifikate des iii-Fonds haben sich als krisensicher erwiesen. Sie konnten natürlich an der Aktien-Hausse nicht teilnehmen, dafür sind sie aber auch von der Baisse verschont geblieben. Ihr Besitz war folglich nicht aufregend. Für die ersten zehn Monate seines Bestehens hat der Fonds 3,05 DM auf die ursprünglich zu 100 DM verkauften Zertifikate ausgeschüttet, für das Berichtsjahr 1960 waren es bereits 4,30 DM. Der Abgabepreis des Zertifikats ist seit der Gründung im Frühjahr 1959 von 100 auf 118,05 DM gestiegen.

Die Neubewertung des Fonds wird mindestens einmal im Jahr vorgenommen. Es gibt deshalb auch keine täglichen Veränderungen. Als Maßstäbe stehen keine Börsenkurse zur Verfügung, sondern man muß sich auf das Urteil einer Expertenkommission verlassen. Sie steht vor keiner leichten Aufgabe, denn der „echte“ Wert bei Grundstücken und Gebäuden ist nun einmal schwer zu ermitteln. Das Komitee darf in seinen Schätzungen nicht zu optimistisch sein, denn dann gibt es Rückschläge. Außerdem erwerben die Zertifikatskäufer Papiere, die in Wirklichkeit ihren Preis überhaupt nicht wert sind. Geht man zu vorsichtig an die Arbeit und läßt irgendwo stille Reserven, dann gelangen die Käufer der iii-Zertifikate in den Besitz dieser stillen Reserven, die vor ihrer Zeit gebildet worden sind und die sie praktisch gratis und franko erhalten. Auch das wäre zweifellos nicht korrekt.