laut Beschluß einer ao Hauptversammlung der "Securitas" Bremer Allgemeine Versicherungs AG in Bremen wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 31. Dezembei 1963 das Grundkapital von 4 um l Mill. DM (genehmigtes Kapital) durch Ausgabe neuer Namensaktien zu erhöhen. Die Einzahlung auf die neuen Aktien ist auf 75 vH festgesetzt. Auf das jetzige Grundkapital von 4 Mill. DM, das mit 62 5 vH eingezahlt ist, soll eine weitere Einzahlung von 0 5 Mill eingefordert werden. Nach endgültiger Durchführung der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft dann 5 Mill mit 75 vH Einzahlung betragen.

Die Obere Donau Kraftwerke AG in München, die zum Bereich der Rhein Main Donau AG gehört, berichtet im Geschäftsbericht von einem planmäßigen Fortschreiten ihrer Bauvorhaben. Die Investitionen für den Bau der Stufen Öberelchingen und Leipheim sowie für vorbereitende Arbeiten an den nächsten Werken von 18 1 Mill. wurden überwiegend mit Eigenkapital finanziert. Die Aktionäre zahlten weitere 50 vH der bei der Gründung übernommenen Bareinlagen auf das Grundkapital ein. Auch für die Investitionsvorhaben 1961 brauchen Fremdmittel nur in geringem Umfang in Anspruch genommen zu werden.