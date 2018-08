Wahrscheinlich ist der Satz: „Selbsterkenntnis

ist der erste Schritt zur Besserung!“ genauso richtig und genauso falsch, wie es alle Weisheiten dieser Art sind.

Ganz gewiß bin ich dafür, Fehler bei nur selbst zu suchen. Aber Selbsterkenntnis sollte nicht zur Selbstquälerei werden. Als junges Ding im schwierigsten Alter war ich mit mir und der Welt gründlich zerfallen, weil ich jeden Abend darüber nachgrübelte, was alles ich tagsüber falsch gemacht hätte. Meist fand ich mich graulich und war nicht nur mir selbst eine Last, sondern vermutlich auch der Mitwelt keine reine Freude.

Schließlich vertraute ich diesen Jammer einer Freundin an. Sie war nicht viel älter als ich, aber als Pfarrersfrau mit großem Haushalt überaus von den täglichen Pflichten in Anspruch genommen. Sie hörte mich liebevoll an, schüttelte dann den Kopf und meinte, ich sei einfach viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. „Du kommst mir vor wie jemand, der sich auf einen Stuhl setzt und dann um sich selbst herumgeht und sich wehmütig ansieht.“

Dieses Bild belustigte mich sofort. Also versuchte ich energisch, mich selbst zu vergessen. Das ging nicht von heute auf morgen. Ich habe viele Kunstgriffe angewandt, vor dem Einschlafen an andere Dinge zu denken. Ich habe Rechenaufgaben zu lösen versucht und Gedichte rekapituliert. Und siehe, was erst Zwang war, wurde allmählich Natur. Ich wurde unbefangener, selbstsicherer und somit erfreulicher für meine Umwelt und für mich selbst.

Später fand ich bei Goethe bestätigt, was die mütterliche Freundin instinktiv geraten hatte. Länge Jahre hing in meinem Zimmer sein Rat: Wie kann man sich selbst kennenlernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Versuche deine Pflicht zu tun, und du weißt gleich, was an dir ist.