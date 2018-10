Inhalt Seite 1 — Am 17. September: Zwei Gewinner und ein Sieger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Zundel

Bei dieser Wahl habe es zwei Gewinner gegeben, sagte Bundestagspräsident Gerstenmaier am Morgen nach der Wahl, der erste sei die FDP, der zweite die SPD; aber, so meinte er verschmitzt, erster Sieger sei die CDU geblieben. Die übrigen Parteien erwähnte Gerstenmaier nicht. Sie haben weder bei den Gewinnern noch bei den Siegern ein Plätzchen gefunden. Die auffälligsten Ergebnisse dieser Wahl waren:

1. Die CDU/CSU hat rund 5 Prozent ihrer Stimmen und damit auch die absolute Mehrheit im Bundestag verloren. Der Erdrutsch aber, den manche befürchtet hatten, blieb aus.

2. Die SPD hat um 4,5 Prozent aufgeholt, der große Durchbruch indes gelang ihr nicht.

3. Die FDP hat ihren Stimmenanteil um 5 Prozent gesteigert. Berücksichtigt man, daß sie bei der letzten Wahl überhaupt nur 7,7 Prozent erhalten hatte, so ist der Erfolg der Freien Demokraten in der Tat die größte Überraschung des 17. September.

4. Die kleinen Parteien – darunter die Gesamtdeutsche Partei und die Deutsche Friedensunion – sind hoffnungslos geschlagen. Sie haben die Fünf-Prozent-Grenze bei weitem nicht erreicht und werden im neuen Bundestag nicht vertreten sein.

Die CDU/CSU hat am 17. September einen Rückschlag erlitten. Er traf indes weit mehr die CDU als die CSU. In allen Bundesländern haben die Christlichen Demokraten beträchtlich verloren, nur nicht in Niedersachsen (wo statt der CDU-Stimmen die der ehemaligen Deutschen Partei verlorengingen) und nicht in Bayern. Die CSU verlor nur 2,3 Prozent. Vielleicht ist einer der Gründe dafür, daß die CSU die einzige eigenständige Gruppe in der Union ist. Sie trat immer geschlossen auf, wenn Adenauer nach dem Prinzip "Teile und herrsche!" manipulieren wollte.