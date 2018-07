Kürzlich protestierte eine große englische Frauesorganisation gegen die Verlängerung der Fernsehsendungen am Abend, Die Delegation erklärte der baß erstaunten BBC, lange Fernseh-Programme seien schuld am Geburtenrückgang. Die oft bis Mitternacht ausgedehnten Sendungen wären einem glücklichen Familienleben unzuträglich. Das Fernsehen sprenge traditionelle Familiensitten. Heute stehe der Fernsehempfänger als Hausaltar in der guten Stube, um welchen sämtliche Familienmitglieder andächtig versammelt sind. Auch die jungen Leute starrten gebannt auf die Kathode, statt Zukunftspläne zu schmieden, die dann in Hochzeit und Kindtaufe realisiert würden-

Wenn das so weiter ginge, wären die Folgen unausdenkbar, und die Fernsehstationen müßten sich die Schuld an der nationalen Katastrophe selbst zuschreiben. Die erregten Damen verlangten eine erhebliche Verkürzung der Sendezeiten, damit englisches Familienleben wieder in althergebrachte Bahnen gelenkt werden könne.

Aber nicht nur Television stört das Familienleben, sondern eine neue, weitaus gefährlichere Unterhaltungsform beschäftigt den besorgten Staat und die entrüstete Kirche. Die neue, manische Leidenschaft heißt; Bingo. Unter diesem harmlosen Namen verbirgt sich eine Art Lotto, ein Lotteriespiel, das früher viel auf englischen Schiffen gespielt wurde, Die Amerikaner importierten die Idee und bauten sie, wie vorauszusehen, zu einer Industrie aus, Vor einigen Monaten wieder von England eingeführt, ergoß sich Bingo wie eine Sturmflut über das Vereinigte Königreich, so daß Soziologen begonnen haben, diesen Massenenthusiasmus zu studieren. Es gibt in Großbritannien keine Staatslotterie wie in anderen Ländern, und öffentliche Glücksspiele sind verboten. Bingo wird nur in schnell organisierten Klubs gespielt, und das ist erlaubt. Die Organisatoren mieten Hallen oder leerstehende Kinos und verlangen ein Eintrittsgeld. Alle Einsätze werden als Spielgewinn verteilt.

Wenn man jedoch die Spielwut der Engländer kennt und in Betracht zieht, daß weitaus mehr als 3000 Bingo-Klubs sich wie ein Masernausschlag über die Insel verteilen, wird verständlich, mit welchem Unbehagen die gesamte Unterhaltungsindustrie auf den neuen Konkurrenten sieht. Alle Unterhaltungszweige werden davon betroffen, denn die Gelder, die in Theater, Konzert und Kinohassen fließen sollten, werden vom Bingo abgeleitet. Der Film, der sich kaum vom Konkurrenzkampf mit dem Fernsehen erholt hat und sich mühsam durch bessere Qualität seine Stellung zurück erkämpft, ist aufs neue bedroht. Alle Ferien theater in den Badeorten klagten in diesem Sommer über schlechten Besuch.

Beunruhigend ist die Tatsache, daß viele Hausfrauen oft ihr ganzes Wirtschaftsgeld verlieren, wenn sie der Spielwut zum Opfer fallen. Deshalb befaßt sich auch das sonst etwas schläfrige Hause of Lords mit diesem sozialen Übel und untersucht jetzt eingehend die Legalität der Bingo-Clubs. Während am Sonntag die Bingo-Enthusiasten statt des Gesangbuches ihre Bingokarten in der Hand halten und anstatt auf die Predigt auf die Gewinnummern warten, wettert die Kirche von der Kanzel gegen den Bingoteufel. Es ist sogar geschehen, daß die Kirche den Kinobesuch als das kleinere Übel empfahl – für alle Kinobesitzer ein seltenes Gefühl, einmal nicht die Zielscheibe moralischer Anklage zu sein.

Da die Leute, die ihr Geld im Bingo verspielen, auch keine Fernsehapparate mehr kaufen können, besteht die Hoffnung, daß die Geburtenzahl in England wieder steigt. Aber vielleicht wird die Frauenorganisation Bingo als die weit gefährlichere potentielle Ursache der Familienzerrüttung entlarven. Aber wo und bei wem wird sie pro? testieren? H. M. Nieter O’Leary