Ein Bummel über die Gassen des freien Wohnungsmarktes

Von Wolfgang Krüger

Wer unbekanntes Territorium zu durchqueren hat – und der sogenannte freie Wohnungsmarkt, von dem hier die Rede sein soll, ist weitgehend terra incognita –, tut gut daran, sich vorher: wenigstens ein ungefähres Bild von seiner Lage zu machen. Das erleichtert die allgemeine Orientierung und schützt vor möglicherweise unliebsamen Überraschungen.

Der „freie Wohnungsmarkt“, deswegen so genannt, weil auf ihm die Mieten mehr oder weniger „frei“ gebildet und die Wohnungen „frei“ vergeben werden, ist umgeben von dem „reglementierten Wohnungsmarkt“, der genaugenommen kein „Markt“ ist; denn auf ihm unterliegen sowohl die Mieten als auch die Wohnungsvergabe behördlicher Auflage. In den reglementierten Wohnungsmarkt sind in grober Schematisierung mit wenigen Ausnahmen auch heute noch alle Altwohnungen (vor dem 20. Juni 1948 erbaut) einbezogen, und die sogenannten Sozialwohnungen, diejenigen Wohnungen also, die mit Hilfe öffentlicher Mittel erstellt worden sind und Bevölkerungsgruppen bis zu einem bestimmten Einkommen vorbehalten sind. Diese beiden Wohnungskategorien, die im strengen Sinne des Wortes gar nicht „zu Markte kommen“, weil sie wegen der niedrigen Mieten von ihren Inhabern nicht freigegeben bzw. nach sozialen Gesichtspunkten „verteilt“ werden, machen zusammen fast 90 vH des gesamten Wohnungsbestandes in der Bundesrepublik aus. Ihnen stehen, als das Reservoir des freien und eigentlichen Wohnungsmarktes, die beiden anderen Grundkategorien des Wohnungsbaues gegenüber, die sogenannten „steuerbegünstigt finanzierten Wohnungen“ (ohne öffentliche Mittel, aber unter Inanspruchnahme einer Vergünstigung bei der Grundsteuer oder einer öffentlichen Bürgschaft für die 2. Hypothek erbaut) und die sogenannten „frei finanzierten Wohnungen“ (ohne jede Hilfe und Förderung des Staates erbaut. – Siehe dazu auch den erklärenden Text unseres Kalkulationsschemas). Der Anteil der steuerbegünstigt und frei finanzierten Wohnungen am Wohnungsgesamtbestand der Bundesrepublik beträgt nicht viel mehr als l0 v.H.

Der freie Wohnungsmarkt ist also der Größenordnung nach nicht viel mehr als ein Getto inmitten eines sonst mit mehr oder weniger zwangswirtschaftlichen Mitteln gegängelten Wirtschaftsbereiches. Das erklärt nicht alle, aber doch viele der rauhen Sitten, die ihm mit Recht oder Unrecht nachgesagt werden. Es ist hier mit der Freiheit nicht anders als sonst im menschlichen Leben auch. Legt man ihr allzu harte Fesseln an, dann schlägt sie über die Stränge, sobald sie sich selbst überlassen ist. Das ist weniger ein Einwand gegen sie selbst, als vielmehr gegen die Methoden, mit denen sie stranguliert wird, weswegen es denn auch hieße, den Teufel mit Beelzebub austreiben, wenn man den Auswüchsen des freien Wohnungsmarktes etwa durch Einengung seiner Betätigungsmöglichkeit begegnen wollte.

Das im vergangenen Jahr in Kraft getretene „Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft“, das den großen Block der Altwohnungen, der trotz der von Jahr zu Jahr zu neuen Rekorden schreitenden Neubautätigkeit auch heute noch die gute Hälfte aller vorhandenen Wohnungen ausmacht, mit sachter Hand etappenweise aus dem zwangswirtschaftlichen Inferno lösen und in den freien Markt eingliedern soll, wird mit der Erweiterung des Angebots auch mäßigend auf seine Exzesse einwirken.

Noch ein anderes muß bedenken, wer auf der Suche nach einer Wohnung seinen Fuß in das freiwirtschaftliche Getto der Wohnungswirtschaft zu setzen gewillt oder gezwungen, ist. Die Preise, die diesseits des Schlagbaums für das Gut Wohnung gefordert werden – gefordert werden dürfen! –, decken nicht im entferntesten seine Gestehungskosten. Im sozialen Wohnungsbau beispielsweise müßten die Mieten etwa doppelt so hoch sein, wenn der tatsächliche Aufwand für den Bau dieser Wohnungen durch sie voll abgedeckt werden soll. Wie das der Staat macht, wie durch Einschuß nicht – oder nur gering – verzinslicher öffentlicher Mittel aus der Tasche und zu Lasten des Steuerzahlers die Kosten und dadurch auch die Mieten künstlich heruntergezaubert werden („manipulierte Kostenmiete“), ist vor einiger Zeit an dieser Stelle (Die verpulverten Milliarden, DIE ZEIT Nr. 24) eingehend geschildert worden. Hier soll nur darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Mieten des gebundenen Marktes natürlich in keiner Weise ein irgendwie brauchbarer und womöglich „gerechter“ Maßstab für die Mieten des freien Marktes sind, zumal dieser nicht nur gekennzeichnet ist durch die Freiheit der an den echten Kosten orientierten Mietforderung von seiten der Vermieter, sondern auch durch die Freiheit der Wünsche von Seiten der Mieter, was Lage und Ausstattung dieser Wohnungen angeht. Die Wohnung ist heute ein Gegenstand des sozialen Prestiges geworden. Aber elektrische oder mit Gas betriebene Durchlauferhitzer in Küche und Bad, Einbaumöbel, bequeme Beheizung, eine Wohnung mit ansehnlichen Quadratmeterzahlen, möglichst im Grünen, aber dennoch verkehrsgünstig und vor allem in einer Gegend gelegen, „wo man wohnt“ – das kostet natürlich sein Geld.