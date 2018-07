Tod durch den Strang!“ Dieses Urteil fällten die türkischen Richter im „Prozeß der Sechshundert“ gegen fünfzehn Mitglieder der im Mai des vergangenen Jahres gestürzten Menderes-Regierung. Macmillans persönliche Botschaft an Staatspräsident Gürsel, die Gnadengesuche der türkischen Parteiführer – an ihrer Spitze Inönü, der alte Gegner Menderes’ –, der wachsende Unwille unter der Bevölkerung am Bosporus gegen diesen Prozeß fruchteten nichts: General Cemal Gürsel, gedrängt von den Heißspornen in der Militärjunta, dem „Nationalkommitee“, ließ nur im Fall des 78jährigen Staatschefs Celal Bayar Milde walten. Seine Todesstrafe wurde in „lebenslänglich Zuchthaus“ umgewandelt. Der angeklagte Premier Adrian Menderes aber, seine Minister Zorlu und Polatkan wurden hingerichtet.

Immerhin: 98 ehemaligen Parlamentariern und Regierungsbeamten konnte das Sondertribunal, das elf Monate für diesen Monsterprozeß gebraucht hatte, keine Verstöße gegen die Verfassung nachweisen. Sie mußten freigesprochen werden.

Zwar hat General Gürsel rechtzeitig dafür gesorgt, daß das Gerichtsverfahren und die Urteile von den vier Parteien, die sich am 15. Oktober zur Wahl einer neuen Regierung stellen, nicht in ihrer Propaganda benutzt werden. Er verbot jede öffentliche Diskussion darüber. Nicht verhindern konnte er jedoch eine Krise in dem provisorischen zivilen Kabinett: Sie wurde nach der Bestätigung der Todesurteile durch die Militärjunta ausgelöst.

Nur zu deutlich zeigt diese offene Kritik an der Entscheidung Gürsels, wie wenig Anklang die Exekutionen der gestürzten und zweifellos schuldigen Politiker in der Türkei selbst gefunden haben. Heute sind es nicht nur die anatolischen Bauern, die aus Anhänglichkeit an Menderes gegen die „Bluturteile“ opponieren. Auch in jenen Kreisen, die den Aufständischen im Mai 1960 zugejubelt hatten, heißt es bereits: Die Revolutionäre haben ihre Revolution verraten! Ihr Haß gegen die Diktatur der von den Studenten und Offizieren gestürzten Regierung beginnt in die Angst vor einem neuen Regime des Schreckens umzuschlagen. Viele von ihnen halten sogar Aufstand der Enttäuschten für möglich. Sie sind skeptisch geworden und fragen sich, ob die Junta der Obersten um General Gürsel nach dem 15. Oktober ihr Versprechen halten und die Macht in die Hände einer vom Volk gewählten Regierung zurückgeben wird.

Die „Gentleman-Revolution“, wie die Rebellion vom 27. Mai einmal genannt wurde, verdient seit der Hinrichtung von Menderes diesen Ehrentitel nicht, mehr. Und die Erinnerung an das immer noch leuchtende Vorbild Kemal Atatürk, die Gürsel, der weißhaarige General in Ankara, gerade jetzt wieder einmal beschwor, um den Unmut der Bevölkerung über die Todesurteile zu dämpfen, ist nur eine Farce. Sein Schlagwort „Zurück zum Kemalismus“ hat an Glaubwürdigkeit verloren. Das Exempel, das Gürsel mit diesen Exekutionen nach elf Monaten statuieren wollte, war nicht das Exempel eines demokratisch handelnden Staatsmannes. So kündigt sich gewöhnlich ein neuer Diktator an. dst