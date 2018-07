Die Industriekreditbank AG, Düsseldorf, deren Grundkapital von 78 Mill. DM knapp zur Hälfte (36 Mill.) bei der Deutschen Industriebank. Berlin, liegt, zahlt für ihr Geschäftsjahr 1960/61 (31. März) wieder eine Dividende von 10 vH. Das mag für manche Aktionäre enttäuschend sein, und zwar für jene, die sich über den Charakter des Instituts nicht ganz im klaren sind. Die Industriebank beschafft langfristige Investitionskredite für jenen Unternehmenskreis, der über keinen eigenen Zugang zum Kapitalmarkt verfügt, also nicht emissionsfähig ist. Die Industriekreditbank ist also keine „normale Geschäftsbank“, sondern gleicht eher einer Hypothekenbank, die ja auch durch den Verkauf von Pfandbriefen und Kommunalobligationen langfristige Mittel beschafft und dieses dann an Bauinteressenten usw. weitergibt. An diesem „Mittlergeschäft“ wird zwar nicht schlecht verdient, aber die Gewinnmöglichkeiten sind doch geringer als bei den Geschäftsbanken, die aus vielen Quellen schöpfen können. Als hemmend für Spitzendividenden erweist sich bei dem Düsseldorfer Institut daneben das relativ hohe Grundkapital, das nur von verhältnismäßig geringen Rücklagen (19,6 Mill. DM) unterstützt wird. Nicht umsonst wird deshalb im Geschäftsbericht darauf hingewiesen, daß die besondere Natur des langfristigen Kreditgeschäfts und das laufend gestiegene Geschäftsvolumen eine innere Stärkung der Bank erforderlich machen. Die Rücklagen sind im Berichtsjahr um 1 Mill. DM erhöht worden. Damit beläuft sich das ausgewiesene Eigenkapital auf 97,6 Mill. bei einer um rund 150 Mill. auf 1,55 Mrd. DM erhöhten Bilanzsumme.

Wie im Vojahre konnten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 320 Mill. DM neue Kredite bewilligt werden. Damit ergibt sich nach der Bilanz ein Engagement an langfristigen Krediten von 1,2 (1,05) Mrd. DM. Diese Feststellung ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie zeigt, daß auch bei diesem Institut die Restriktionen den Bundesbank (Ziel: Konjunkturdämpfung) ohne den beabsichtigten Effekt geblieben sind. Vielleicht ist es für die Frankfurter Restriktionspolitiker ein Trost, wenn sie im Geschäftsbericht lesen können: „Der Einfluß der Kreditrestriktionen auf den Kapitalmarkt und die Einschränkung der öffentlichen Kredithilfe hätten sich auf die langfristige Investitionsfinanzierung sicher stärker ausgewirkt, wenn es nicht im Herbst 1960 zu einer Umkehr in der Diskont- und Mindestreservenpolitik gekommen wäre.“

Die Industriekreditbank zählt vornehmlich die sogenannten „mittleren Betriebe“ zu ihrer Kundschaft. Sie ist an allen noch in Kraft befindlichen öffentlichen Kreditprogrammen beteiligt, was angesichts ihres Kundenkreises naheliegt. Die Verwaltung besitzt einen ausgezeichneten Einblick in die Struktur der mittleren und kleineren Betriebe. Es ist deshalb aufschlußreich, wenn es im Geschäftsbericht wörtlich heißt: „Der Selbstbehauptungswille und die Anpassungsfähigkeit der meisten selbständigen Unternehmen sind so stark, daß man trotz mancher Konzentrationstendenzen unter den Bedingungen des allgemeinen Wirtschaftswachstums um die Existenz einer breiten mittelständischen Schicht nicht zu bangen braucht.“ Allerdings sei nicht zu verkennen, so heißt es weiter, daß die Anforderungen an die Unternehmerinitiative und -wendigkeit ständig steigen. Auch der Mittelbetrieb muß heute scharf rationalisieren. Deshalb wird die steigende Kapitalintensität zu einem immer bedeutenderen Wettbewerbsfaktor. Wenn die Industriebank noch vor wenigen Jahren in der eisenverarbeitenden Industrie mit einem mittleren Kapitalaufwand von etwa 15 000 DM je Beschäftigten rechnen konnte, so ist dieser neuerdings auf 20 000 bis 25 000 DM gestiegen. In Spitzenbetrieben des Maschinenbaus hat er bereits 40 000 DM erreicht.

Zum Schluß noch die Frage: Woher hat sich die Industriekreditbank die Mittel für die Neuausleihungen beschafft? Die Summe der im Umlauf befindlichen Anleihe hat sich nur um 34 Mill. DM erhöht, ein Zeichen für die Unergiebigkeit des Kapitalmarktes. Den Neuzufluß finden wir in der Hauptsache bei den Nostroverpflichtungen und aufgenommenen langfristigen Darlehen, die um 118,1 Mill. auf 729,4 Mill. gestiegen sind.

K. W.