Die amerikanischen Hausfrauen werden im alten Europa beneidet und kopiert, weil sie über hilfsbereite Ehemänner und hypermoderne Haushaltsgeräte verfügen. Jetzt soll ihnen die Arbeit noch mehr erleichtert werden. Ingenieure der Westinghouse Electric Corporation haben eine Methode ausgetüftelt, wie man sämtliche elektrischen Hausgeräte fernmündlich bedienen kann. Laut Auskunft von Westinghouse wird ein automatisches Schaltsystem an den Fernsprecher montiert. Begibt sich Mrs. Hoaxberry auf eine längere Reise, so stellt sie ihre Geräte auf „automatische Kontrolle“ und kann alsdann von jedem beliebigen Ort des Landes aus ihrem Kühlschrank, dem Herd, der Ölheizung sowie der Klimaanlage telephonisch Befehle erteilen.

Man überlege sich, Was, für Zukunftschancen sich den Damen in aller Welt eröffnen. Denn eine technische Neuerung verbreitet sich heutzutage bekanntlich schneller als die Pest im Mittelalter. Am letzten Tag ihres italienischen September-Urlaubs etwa meldet Frau von Stroh ein Ferngespräch an: „Verbinden Sie mich mit Nummer so und so in Hamburg.“ Das Fräulein bemerkt nach einigen Minuten, daß niemand antwortet „Tut nichts“, meint Frau von Stroh, „verbinden Sie mich trotzdem, bitte. Ich möchte mit dem Kühlschrank reden.“ Das Fräulein vom Amt, an verrückte Kunden gewöhnt, stellt die Verbindung her.

Das Telephon läutet, und Frau von Stroh wählt die Codenummer desjenigen Gerätes, mit dem sie zu konferieren wünscht. Für den Kühlschrank beispielsweise ist es 33. Schon beginnt in der fernen Wohnung’am Harvestehuder Weg das vertraute Summen. Anschließend wählt sie 74 und setzt die Heizung in Betrieb, denn schließlich möchten die Strohs bei ihrer Rückkehr eine wohltemperierte Wohnung vorfinden.

Wir werden uns demnächst ein Westinghouse Schaltwerk bestellen. Bevor wir ins Büro gehen, schlagen wir dann ein paar Eier in die Pfanne, schieben Weißbrotscheiben in den Toaster, legen eine hübsche Schallplatte auf und rücken das Heizkissen im Lehnstuhl vor dem Fernsehapparat zurecht. Kurz vor Büroschluß führen wir ein längeres Telephonat und kehren in Erwartung von Rührei, Toast, Musik sowie der Tagesschau in unseren angenehm erwärmten, vollautomatischen Haushalt zurück.

Verdruß bereitet uns lediglich der Gedanke, daß irgendein Trottel unsere Nummer wählen und mitten im kältesten Winter die Heizung ausschalten; die Waschmaschine, in der wir Sekt ablagern, in Gang setzen; den elektrischen Rasierapparat, das Bügeleisen und den Staubsauger starten und den Brathändl-Grill auf Rotglut bringen könnte. Doch solche Tücken der Technik muß man als moderner Mensch wohl oder übel in Kauf nehmen. Dafür hat man die Möglichkeit, sich an seinem Zahnarzt zu rächen, indem man seinen perfiden Bohrer plötzlich in Betrieb setzt, während der Gute gerade an irgendeinem Gebiß feilt. Auch kann man beträchtliche Verwirrung im Lager politischer Gegner verursachen, indem man beispielsweise die Lautsprecheranlage bei einer Massenversammlung per Distanz ausschaltet, und so den Redner um die Früchte seiner herrlichen Rhetorik bringt.

Das Telephon, bisher vornehmlich ein Instrument zur Belästigung anderer Leute, wird jetzt zu einem Mittel intimer Verständigung zwischen Mensch und Maschine – zwischen dir und dem Kühlschrank Fritz.