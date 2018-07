Inhalt Seite 1 — Hausmarke und Champagner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Kerl säuft Sekt, während wir uns kummervoll durchs Leben schlagen. Auf diesen Kernsatz etwa ließen sich einige mißvergnügte Widersprüche gegen die Institution dieser Trink-Ecke bringen.

Andere Widersprüche kommen aus einem anderen Lager, von Leuten, die produzierend, werbend, Geschäfte machend offenbar allmählich selber glauben, „gut“ sei, was in der Zeitung als gut beschrieben wird – statt stolz auf ihr Produkt zu vertrauen, vor dem sich nun der Schreiber zu bewähren hätte.

Verraten wir’s denn, was jeder Fachmann weiß: Getränke welcher Art auch immer zu „probieren“, ist kein „Genuß“, sondern harte Arbeit: Was man in den Mund genommen hat, wird wieder ausgespuckt.

Für jeden Unkundigen ist die Versuchung groß, das Teuerste in jedem Fall für das Beste zu halten. Und keiner kann aller Dinge kundig sein. Notwendig und selten sind die Kritiker unserer Konsumgüter, die uns erklärten, wo Qualität noch zu finden ist (und sie ist ja doch noch immer zu finden!). Ich wäre jedem dankbar, der mir da helfen könnte. Für Literatur und Getränke (eine so sonderbare Zusammenstellung nicht, wie es auf den ersten Blick scheinen mag) offeriere ich das Ergebnis 25jähriger Erfahrung mit der Bitte: Sehen Sie selber zu, und wenn ich unrecht habe, lassen Sie es mich wissen. Ein Experte ist derjenige, der immer bereit ist, Neues dazuzulernen.

Beim Sekt gibt es drei große Gruppen, die sich deutlich durch den Preis voneinander unterscheiden: Hausmarken (4 bis 9 Mark), Markensekte (9 bis 15 Mark), Champagner (15 bis 25 Mark).

Als ich in der letzten Trink-Ecke schrieb, Sekt unter 10 Mark könnte ich nicht empfehlen, beschwerten sich die Vertreter von Hausmarken aufs herzzerreißendste. Reueloser Sünder, der ich bin, bleibe ich dabei – lediglich meinen Preis möchte ich ein bißchen revidieren: Ich kann keinen Sekt empfehlen, der weniger als 8,50 Mark plus eine Mark Sektsteuer, also 9,50 Mark kostet. Das kosten die billigsten Markensekte der großen Kellereien: Henkell, Söhnlein, Deinhard, Matthäus Müller, Kupferberg.

Daß ich sie nicht empfehlen kann, bedeutet für keine Hausmarke, daß sie nicht empfehlenswert sei. Es gibt deren wohl einige hundert – wie könnte ich sie alle kennen? Vielleicht habe ich einfach Pech gehabt... Immerhin ist es wohl nur richtig, sich vor Augen zu führen: Noch nicht ganz unwichtig für die Sektherstellung ist Wein. Es ist unwahrscheinlich, daß aus schlechtem Wein guter Sekt entsteht. Sektherstellung ist ein sehr komplizierter technischer Prozeß; viele Leute müssen da bezahlt, manches Risiko muß in Kauf genommen werden. Das bedeutet: bis er zum „Endverbraucher“ gelangt, vervierfacht der Sekt-Wein seinen Preis – unter 2,50 Mark ist aber ein dreiviertel Liter anständiger Wein kaum zu kriegen.