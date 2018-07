Inhalt Seite 1 — Streit um die Börsen-„Transparenz“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den letzten Wochen ist das Thema „Veröffentlichung der Börsenumsätze“ wieder aktuell geworden. Interessiert an diesem Problem sind besonders die beiden großen deutschen Börsen Frankfurt und Düsseldorf. Seit langem ringen beide um die Stellung, die früher die Berliner Börse innehatte. Was steckt dahinter? Bei zunehmender internationaler Kapitalverflechtung werden sich immer mehr ausländische Gesellschaften den deutschen Kapitalmarkt erschließen. An der Börseneinführung ihrer Aktien an mehreren deutschen Plätzen ist (aus Kostengründen) nur wenigen ausländischen Unternehmen gelegen. Notiert werden sollen die Aktien nur an der deutschen Börse. Frankfurt und Düsseldorf ringen um diesen Platz. Beide Börsen scheinen deshalb auch bereit zu sein, ihre Umsätze zu veröffentlichen, um einmal zur Klärung der Spitzenstellung beizutragen, zum anderen aber auch, um zu zeigen, wie groß der Abstand beider Plätze zu den übrigen deutschen Wertpapierbörsen ist. Kein Wunder, wenn einige kleinere Börsen Hemmungen haben, einer Umsatzveröffentlichung ohne Einschränkungen zuzustimmen. Natürlich hat es niemand gern, unter „ferner liefen“ placiert zu werden. Von einigen kleineren Börsen werden deshalb Bedenken gegen die Veröffentlichung von Börsenumsätzen geltend gemacht. Die Argumente spielen nur eine Nebenrolle, weil man ja die Motive kennt.

Zu der zweiten Gruppe, die eine Veröffentlichung der Börsenumsätze anstreben, gehören einige Börsenpublizisten, die mit volkswirtschaftlichen Geschützen auffahren. Sie wollen die Börsen „transparent“, d. h. durchsichtig machen. Das Publikum soll wissen, was in den Börsensälen vor sich geht. Hiergegen ist nichts einzuwenden. Ohne Zweifel wäre es aufschlußreich zu erfahren, daß an manchen Börsentagen wenige tausend DM die Kurse vieler Papiere um zahlreiche Punkte nach oben oder unten beeinflußt haben. Wir wissen, daß sich manche Kurstheorien in der Hauptsache auf die Entwicklung der Umsätze stützen, und ohne Zweifel kann man aus den Umsätzen manche Erkenntnisse ziehen. Allerdings nicht so viele, wie uns die Theoretiker glauben machen möchten.

Über die Haltung der Börsen selbst zu dieser Frage ist schon eingangs einiges gesagt worden. Ihre Makler sind von den Plänen, die Börsenumsätze zu veröffentlichen, natürlich nicht gerade begeistert. Wenn man nämlich die Umsätze in den einzelnen Papieren kennt, kann man dem Makler ziemlich genau vorrechnen, was er täglich, wöchentlich oder monatlich verdient hat. Und wer hat das schon gern?

Aber was sagen die Banken, die sich auch an der Börse zu den „Mächtigen“ zählen? Sie halten sich in der Diskussion weitgehend zurück. An dem Streit der Börsen um den Platz „an der Sonne“ sind sie ohnehin kaum interessiert, weil die großen Banken ihr Geschäft überregional betreiben. Eine Reaktion der Banken tritt immer erst dann ein, wenn das Zauberwort „Börsenzwang“ in die Debatte geworfen wird. Börsenzwang bedeutet eine gesetzliche Verpflichtung, sämtliche Umsätze in Wertpapieren über die Börse abzuwickeln. Der jetzt so beliebte „außerbörsliche“ Handel, das Kompensieren von Kundenaufträgen innerhalb der Bank und vielleicht auch der Handel in Paketen außerhalb der Börseneinrichtungen würde unzulässig werden. Einen Börsenzwang kennen wir beispielsweise in Paris und Amsterdam. Würde man ihn auch bei uns einführen, dann wäre zuvor eine Umgestaltung des Börsengesetzes notwendig. Den Maklern würde eine andere Stellun’g zuwachsen: Man wird bei ihnen – da sie ja ein erhebliches Mehrgeschäft zu erwarten hätten – die Courtage-Sätze (Maklergebühren) erheblich kürzen können.

Wie aus dem gegenwärtigen Stand der Diskussion zu erkennen ist, will den „harten“ Börsenzwang eigentlich niemand der Beteiligten. Er ist aber die Voraussetzung, wenn eine Veröffentlichung der Börsenumsätze einen volkswirtschaftlichen Sinn haben soll. Alles andere ist Stückwerk nach demMotto „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß!“ Wenn eine Umsatzveröffentlichung überhaupt einenSinn haben soll, dann muß die Gewähr bestehen, daß sie richtig und vollständig ist. Das läßt sich jedoch nur über harte Börsenbestimmungen erreichen, die sicherstellen, daß die Öffentlichkeit auch jeden Umsatz erfährt und daß nicht etwa Teilgebiete außerhalb der Börsenstatistik bleiben. Dann ist der Irreführung Tür und Tor geöffnet. Man kann kräftig manipulieren, und zwar so, wie man es jeweils braucht – und da; alles geschieht unter dem Mäntelchen der „Tranzparenz“, das keineswegs so durchsichtig wäre, wie der Name andeutet. Halbe Wahrheiten sind gefährlicher als gar keine.

Welchen Sinn hat es eigentlich, wenn eine Börse ihren Maklern „freigestellt“ hat, über die von ihnen in einzelnen Papieren getätigten Umsätze Auskunft zu geben? Damit sind die Makler nicht dazu verpflichtet, außerdem kann man nicht in jedem Fall kontrollieren, ob ihre Angaben auch stimmen. Es hat an allen Börsen und zu allen Zeiten Wertpapiermakler gegeben, die in bestimmten Fällen bereitwillig zu Auskünften bereit waren. Warum auch nicht? Wenn man jetzt das Auskunftgeben von oben sanktioniert, wird kaum ein Makler mehr in dieser Richtung tun als vorher. Er kann sich nun nicht mehr damit herausreden, ihm wären Auskünfte nicht gestattet.

Ein weiterer Kompromißvorschlag ist in die Debatte geworfen worden: Es sollen nur die Umsätze bestimmter Papiere im variablen Verkehr veröffentlicht werden. Der sogenannte „Kassa-Markt“, der Markt der „kleinen Leute“ kann sich weiterhin unter Ausschluß der Öffentlichkeit entwickeln. Als Anhaltspunkt genügt, so meint man, wenn man weiß, was bei den „Großen“ geschieht. Die Initiatoren dieses Vorschlags sind sich sicherlich seiner Nachteile bewußt. Sie rechnen sich aber eine gewisse Chance aus, weil sie den kleineren Börsen die Ausrede lassen: „Natürlich sind wir umsatzmäßig im variablen Verkehr unterlegen, wir sind eben mehr eine Börse der ‚kleinen Sparer‘. Würden wir die Umsätze des variablen Marktes und des Kassa-Marktes zusammenrechnen und dazu den regen Handel in unseren Regional-Werten addieren, dann würde die Statistik ein ganz anderes Bild erhalten!“