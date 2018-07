Von Hoimar v. Ditfurth

Eine Zeitung liest man im allgemeinen, um sich über aktuelle Fakten und Begebenheiten zu informieren. Man kann allerdings auch einmal den Versuch machen, gleichsam umgekehrt vorzugehen, indem man im Besitz bestimmter Fakten und Ansichten nach der Form fragt, in welcher sich diese Fakten in einer bestimmten Zeitung niedergeschlagen haben. Unergiebig muß dieser Versuch natürlich bei Produkten wie etwa dem „Reichsruf“ oder der „Deutschen Soldatenzeitung“ bleiben, deren bornierte Selbstgerechtigkeit so überwältigend ist. daß man schon vorher weiß, welche Mißgestalt Tatsachen und Begebenheiten angenommen haben müssen, ehe sie auf den Seiten dieser Erzeugnisse Platz finden können.

Nimmt man zu dem Experiment jedoch eine Zeitung, deren Bemühen um Objektivität außer Frage steht und deren Standpunkt zudem als repräsentativ gelten darf, so verspricht das Ergebnis, sehr interessant zu werden. Wenn man etwa einmal danach fragt, in welcher Weise sich unsere aktuelle politische Situation in der „Zeit“, und natürlich nicht im politischen Teil, sondern gerade in den Sparten Kultur, Literatur, Mode, Unterhaltung widerspiegelt, wird man hoffen dürfen, auf den Ausdruck unserer unreflektierten politischen Haltung, auf Typisches, mit anderen Worten: auf unsere politischen Vorurteile zu stoßen, auf jene unsichtbaren Souffleure, die unsere Überlegungen und Handlungen auch in der jetzigen Krise unbemerkt, aber entscheidend mit Beeinflussen.

Machen wir dieses Experiment mit der letzten Nummer der „Zeit“, der Nr. 38 vom 15. September. Geht man wirklich vorurteilslos an die Lektüre als an den Spiegel unserer unbewußten, aber nichtsdestoweniger typischen politischen Einstellungen heran, so muß man immer nachdenklicher werden, je weiter man liest.

Beginnen wir mit Harmlosem, wenngleich Bezeichnendem: Auf Seite 36 („Modernes Leben“) stoßen wir auf die Großaufnahme eines Mannequins, das, angetan mit Brokat-Abendmantel, Seidenkappe und Tüllschleier, den Betrachter mit jenem Schafsausdruck anblickt, der in dieser Branche aus irgendwelchen Gründen als attraktiv gilt. Das Wesen dient der Illustration eines Aufsatzes über den „süßen Unsinn der Boutique“. Gut gemacht, stilvoll, und überhaupt: warum auch nicht! Aber jetzt die Bildunterschrift: „Es ist ein Vorteil unseres westlichen freien Lebens, daß wir im Warenüberfluß leben und daß ...“ Da ist es, prompt und mit der Unausweichlichkeit eines eingefahrenen Reflexes, von uns allen gedankenlos in dieser oder jener Form immer wieder verwandt, und doch das dümmste Argument von allen: Das „Eisschrank-Argument“! Eine „Freiheit“, die sich durch die Anzahl von Fernsehantennen oder das durchschnittliche Hubvolumen von Automobilmotoren definiert, hat nicht mehr Zukunft als die „Freiheit innerhalb des Stacheldrahtes“ uns gegenüber. Die sachliche Feststellung ist fraglos richtig. Aber sie ist kein politisches Argument. Ganz im Gegenteil würde sich vielmehr die Überlegenheit unserer Gesellschaftsordnung gerade daran erweisen können, daß sie unabhängig von wirtschaftlichen Faktoren wäre, daß sie beispielsweise eine wirtschaftliche Krisensituation wie die chronische Mitteldeutschlands ohne Schaden zu nehmen überdauern könnte (wer möchte dafür die Hand ins Feuer legen?).

Warum sind wir eigentlich von einer so grenzenlosen politischen Instinktlosigkeit? Wie ein Faustschlag wirken da, in diesem Zusammenhang, die beiden Sonette zum Thema „Wahl“ auf Seite 14 (Feuilleton) der Nr. 38: „An diesem Tage, da die Fahnen wehen / derweil der Bürger wählt, geht die Gewalt / vom Volke aus – auf Nimmerwiedersehen“. Gescheit, witzig, bissig, ohne Frage. Aber warum nur strengt der Mann seinen Verstand so sehr an, um auf witzige Weise bissig zu sein? Hat er einen schwerwiegenden Anlaß, einen ehrlichen Zorn, dem er, mutig, wie er einmal ist, Luft zu machen gedenkt, ohne Rücksicht auf die Folgen? Oder will er gar – „nach Shakespeare, nach Petrarca und nach zwei Kriegen“ – einfach nur ein wenig geistreich sein, nichts weiter? Warum nicht! Wir sind jedoch, bei unserer Lektüre „andersherum“, gezwungen, das etwas beklemmende Phänomen zu registrieren, daß auf diese Weise in der gleichen Zeitung auf Seite 36 ein Luxusweibchen als Prototyp unserer Lebensform vorgestellt und auf Seite 14 unser Wahlprinzip durch den Kakao gezogen werden in eben dem gleichen Augenblick, in dem andere Deutsche täglich ihr Leben aufs Spiel setzen auf der Suche nach der von uns verkündeten Freiheit. Daß das überhaupt möglich ist, ist natürlich ein Beleg für diese Freiheit. Aber belegt es nicht ebenso überzeugend unsere politische Instinktlosigkeit?

Hat das Recht wohl jemals in der Geschichte schlechtere Fürsprecher gehabt, als wir es sind? Warum nur, um alles in der Welt, halten wir von unserem eigenen Recht so wenig und bemühen uns dafür bis zur Selbstverleugnung darum, den Ansprüchen des Gegners gerecht zu werden? Beides, scheint mir, hat die gleiche Wurzel: die Verständnislosigkeit gegenüber der Drohung, der wir uns gegenübersehen und deren Wesen wir noch immer, trotz vorgerückter Stunde, nicht erfaßt haben.