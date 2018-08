Es dauerte nur eine Viertelstunde, dann hatte ich das Gefühl, mit einem lang vertrauten Wagen zu fahren. Wer einmal in einem Volkswagen gesessen hat – und welcher Autofahrer hätte das nicht? –, kann sich in dem größeren Bruder, dem VW 1500 eigentlich keinen Augenblick fremd fühlen. Mechanisch greifend, findet er die wichtigsten Dinge an der gleichen Stelle, den Schalthebel und die Handbremse, den Blinker und auch den Heizungsknopf. Und wo etwas verlegt wurde, wie die Schalter für Scheinwerfer und Scheibenwischer etwa, sind sie zu einer praktischen Schaltleiste zusammengefaßt, die den Rundfunktechnikern abgeguckt sein könnte.

Doch Vorsicht bei der ersten Stadtfahrt. Allzu schnell pendelt die Tachometernadel über den roten 50-km/st-Strich hinaus, wenn man mit VW-trainiertem „Fußspitzengefühl“ fährt. Der Neue hat Temperament, ist wieselflink und als erster von der Kreuzung weg. Wenn man auf schmaler Straße an einem schweren Brummer vorbei muß, weiß man das zu schätzen. Ich habe die Höchstgeschwindigkeit nicht gestoppt. Die Werksangabe von 125 km/st ist jedoch ein glattes Understatement. Die 114 Kilometer Autobahn von Hamburg nach Bremen – mit langer Baustelle – schaffte ich jedenfalls sonntags bequem in 55 Minuten.

„So groß wie er innen ist, sieht er außen gar nicht aus“, meinte meine Frau, als sie einstieg –, und freute sich, daß wir uns nicht wie im Volkswagen beim Schalten mit den Ellenbogen ins Gehege kamen. Der abwaschbare Plastik-Himmel fand sofort ihren hausfraulichen Beifall. Und: „Endlich ein Sitz mit vernünftiger Rückenlehne.“ Weniger begeistert war unser Sohn. Er mußte – 182 cm groß – auf der Rückbank sitzen und machte da auf Wald- und Wiesenwegen und Katzenkopfpflaster unsanft mit dem Wagendach Bekanntschaft.

Vielleicht sehen sich die Wolfsburger Konstrukteure die hintere Sitzbank noch einmal an? Und da wir gerade bei Klagen sind: Der Spezialist für Fahrgeräusche sollte sich die Frischluftanlage noch einmal vornehmen, damit man auf der Autobahn nicht weiterhin nur die Wahl zwischen pfeifendem Zischen und ungelüftetem Wagen hat.

Aber sonst: Ob Autobahn oder Karrenweg – Federung, Straßenlage und Kurvenlage sind so, daß keinen Augenblick ein Gefühl der Unsicherheit aufkam.

Und dann hat der Wagen noch einen Motor. USA-Handelsminister Hodges erzählte auf dem diesjährigen Nordamerika-Tag in Hannover den Witz, der in Amerika umlief, als dort die ersten .Volkswagen auftauchten: Zwei Manager von General Motors tauschten ihre VW-Erfahrungen aus. „Bei. mir haben sie vorn den Motor vergessen“, sagte der eine. „Macht nichts“, erwiderte der andere. „Ich habe hinten einen, den kann ich dir abgeben.“

Nun, beim VW 1500 wären die Herren in Verlegenheit. Unter beiden Hauben ist kein Motor zu finden, sondern nur je ein Kofferraum. Erst wenn man den hinteren Kofferraum ausräumt und eine Art Falltür zu den unteren Regionen des Autos öffnet, dringt man zu dem neuartigen Unterflurmotor vor. Er meldet sich auch nicht mehr so lautstark wie beim Volkswagen. Der Tankwart ist mit den Wartungsmöglichkeiten zufrieden, und für die meisten Autofahrer genügt es zu wissen, daß sie im hinteren Kofferraum keine Butter transportieren sollten, da es dort warm wird.

Was soll man sagen nach 500 Kilometern? Vorerst so viel: Der VW 1500 ist eine ehrliche, solide Konstruktion, ein braver und sicher zuverlässiger Begleiter, der aber auch sportlichen Ambitionen nicht abhold ist. H. M.