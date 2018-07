Eine neue Diskussion über Berlin ist im Gange. Es handelt sich um die Idee, für Berlin ein neues Statut, ein UNO-Statut, zu suchen ... Die unbefriedigende Situation ist an dieser Erörterung schuld ... Vor allem ist Berlin der listenreichen Willkür der Sowjets in seinen Verbindungen mit der Bundesrepublik ausgesetzt, so daß man hier immer wieder die faktische Schwäche seiner Position erkennt. K. W.