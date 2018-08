Zu Beginn dieser Woche überraschte der schweizerische Investment-Fonds-Produzent Arbitrex AG für Arbitrage und Kapitalanlagen, Basel, die deutsche Öffentlichkeit mit einem neuen „Schlager“. Aufgelegt wurde nämlich ein Fonds unter der Bezeichnung „Berlin 1961 Anlagefonds für Industrie-Werke in West-Berlin“. Er enthält Beteiligungen an „interessanten“ Unternehmen, die ihren Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Westberlin haben. Der Ausgabepreis je Anteilschein beträgt 100 Schweizer Franken. Die Anteilscheine werden außerbörsliche gehandelt, wobei die Arbitrex versichert, sich um eine sorgfältige Marktpflege zu bemühen. Soweit die sachliche Seite. Sie ist – das muß eingeräumt werden – keineswegs, reizlos. Die Kurse der Berlin-Werte sind zur Zeit überdurchschnittlich gedrückt, eine Folge der Berlin-Krise, also des politischen Risikos. Wer jetzt Berlin-Werte kauft, glaubt, daß dieses Risiko überbewertet ist, daß er Vertrauen zu den Garantien der Westmächte haben kann. Zusammengefaßt: Der Kauf von Berlin-Werten ist eine der interessantesten Spekulationen, die sich an den Börsen zur Zeit denken laßt!

Wenn sich Arbitrex in ihrer Werbung für den Fonds auf die Darstellung der Vorteile für den Käufer von Anteilscheinen beschränkt hätte, so wäre kaum etwas dagegen einzuwenden. Arbitrex ist aber einen Schritt weitergegangen und appelliert in der Werbung an die Gefühle. Die Zeitungsanzeige, in der die Fonds-Gründung angezeigt wurde, enthält folgenden Satz: „Alle Wege der Freiheit führen durch das Brandenburger Tor – auch Dein Weg – denn Berlin, das bist Du“. Damit ist doch wohl die Grenze des guten Geschmacks überschritten. Denn was hat ein solcher Satz in einem Inserat zu suchen, in dem ein Privatunternehmen eine neue Basis für seine Geschäfte sucht? Aber es kommt noch schlimmer. Geradezu empörend ist doch wohl – folgende Stelle des Inserats: „Um dem kleinen und mittleren, aber auch dem großen Kapitalanleger die Möglichkeit zu verschaffen, die Moral und die Widerstandskraft der West-Berliner Bevölkerung zu starken, bieten wir Ihnen die Gelegenheit, sich am Berlin-1961-Anlagefonds zu beteiligen.“ Also ein Aufruf zur patriotischen Tat! Wer etwas für die Moral der Westberliner Bevölkerung tun will, der kaufe „Berlin 1961“! Nebenbei kann er dann noch ein Geschäft machen. Das sichere Geschäft macht jedoch die Arbitrex, die in ihrer Werbung nämlich nirgends erkennen läßt, daß sie ihrerseits zur Stärkung der Westberliner Moral bereit ist, auf sämtliche Spesen zu verzichten. Soweit geht der Patriotismus eben nicht. An der eigenen Kasse macht er halt. K W

*

Die E. A. Schwerdtfeger & Co. AG, Berlin (Kunstverlag und Briefumschlagfabrik), deren Kapital von 0,875 Mill. DM sich seit wenigen Jahren im Mehrheitsbesitz von Dr. Constantin Beck (Stuttgart) befindet, ist in eine GmbH unter der Firma „E. A. Schwerdtfeger GmbH“ umgewandelt worden. Die freien Minderheitsaktionäre, die zuletzt über Anteile von etwa 0,22 Mill. DM verfügt ten, sollen In Höhe von 110 vH abgefunden werden.