G. Z., Frankfurt, Main

In zwei Wochen wird es feststehen, wem die Rechnung für den Heidelberger Bauskandal präsentiert wird. Am 13. Oktober verkündet die Zweite Zivilkammer des Landgerichts in der „Stadt der verlorenen Herzen“ ihre Entscheidung im „Kalkmännchen-Prozeß“. Diese Spitzmarke erhielt ein Schadenersatzverfahren der Bundesregierung gegen eine Pfälzer Ziegelei und eine Karlsruher Baustoffhandlung, die für den Bau der modernen US-Siedlung „Patrick-Henry-Village“ zwischen Heidelberg und Schwetzingen Backsteine ganz besonderer Art geliefert hatten. Die Ziegelsteine enthielten nämlich winzige Kalkeinschlüsse, die von einer Kalkader in der Tongrube stammen. Diese stecknadelkopfgroßen ‚Kalkmännchen“ ziehen die Feuchtigkeit an und beginnen sich dann auszudehen. Dadurch werden die Steine gesprengt, die Wände beginnen zu „wackeln“.

Die Häuser der Patrick-Henry-Siedlung – insgesamt 1900 Wohnungen – waren in den Jahren 1955/56 im Rekordtempo gebaut worden. Doch die Freude, so schnell fertig geworden zu sein, schwand, als sich schon wenig später schmale Risse in den Wänden zeigten, die Heizkörper locker wurden und die eingebauten Schränke Brüche bekamen. Im Oktober 1957 begannen die ersten Untersuchungen. Aber weder die Amerikaner noch die deutschen Behörden, unter deren Bauleitung die mit Besatzungskosten finanzierten Wohnblocks entstanden waren, taten etwas. Erst im Oktober 1960 erhob die Bundesregierung Schadenersatzklage gegen Hersteller und Zwischenhändler der „Kalkmännchen“-Steine und verlangte eine runde halbe Million DM zurück.

Je weiter die Untersuchungen fortschritten, um so mehr entdeckten die Kommissionen: Lagenweise völlig zersetzte Steine. In diesem Sommer begann dann die große Räumung. Über dreihundert amerikanische Familien, insgesamt 1300 Menschen, wurden von den „Kalkmännchen“ auf die Straße getrieben. Etwa hundert Familien mußten von der Armee in die Vereinigten Staaten zurückgeschickt werden, die übrigen Familien siedelten sich in der Pfalz an.

Das Heidelberger Gericht muß auch herausfinden, wie es überhaupt dazu kommen konnte, daß in der Amerikaner-Siedlung minderwertiges Baumaterial vermauert wurde. Nach Angaben der Fachleute war den Ziegelsteinen allerdings die schlechte Qualität nicht anzusehen. Und der Anwalt des Ziegeleibesitzers versicherte, sein Mandant sei „ein vermögender Mann und habe krumme Sachen nicht nötig“. Er verwies auf ein Gutachten der Technischen Hochschule Karlsruhe: bei den eingereichten Proben gab es keinen Anlaß zu Beanstandungen. Die Behörden der Bundesregierung fanden allerdings in dem Karlsruher Prüfungsbericht eine schwache Stelle. Die Techniker hatten die Steine des Anstoßes zwar auf Druckfestigkeit, nicht aber auf Kalkeinschlüsse untersucht. Die „Kalkmännchen“-Anwälte gaben jedoch den Schwarzen Peter an die staatliche Bauleitung zurück und beriefen sich auf eine Bauverordnung, nach der die Ziegel „genäßt“ werden müssen, bevor die Maurer sie verwenden. Durch die Feuchtigkeit „glühen“ Ziegel mit Kalkeinschlüssen aus, und der Fehler wird sichtbar. Diese Materialprobe hätte die Bauleitung unterlassen.

Während die Richter in Heidelberg die Akten studieren, rumoren die „Kalkmännchen“ weiter – nicht nur in der amerikanischen Siedlung, sondern auch in anderen Neubauten im Südwesten Deutschlands. Seit der Heidelberger Bauskandal bekannt wurde, klopfen frisch gebackene Hausbesitzer sorgenvoll die Wände ihrer Heime ab.