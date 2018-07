Ratlosigkeit bei vielen UN-Delegierten

P. O., New York, Ende September

Das Büro des Toten im 38. Stock, dem obersten Stockwerk im Gebäude der Vereinten Nationen, ist verschlossen. Ein Mann mittleren Alters, der die blau-goldene Uniform der UN-Sicherheitskräfte trägt, steht Wache vor der polierten Holztür.

Jeder, der auch nur ein wenig vom Funktionieren der UN versteht, weiß: Wenn diese Tür nicht bald wieder aufgeschlossen, wenn das Büro nicht bald wieder besetzt wird, dann muß die Arbeit der Weltorganisation langsam zum Erliegen kommen. Ohne einen Generalsekretär können die Vereinten Nationen nicht leben.

Vielleicht ist es außerhalb des Glaspalastes am East River leichter zu ermessen als im UN-Hauptquartier, was der Tod Dag Hammrrskjölds bedeutet. In der UN selber geht das Leben weiter, aber vielleicht nur wie das Leben eines Huhns, dem der Kopf abgeschlagen worden ist. Obskure Ausschüsse tagen in obskuren Räumen unter obskuren Vorsitzenden; der 3000 Mann starke Stab füllt das Gebäude mit Betrieb; die Fahrstühle sausen aufwärts und abwärts; die Touristenherden werden wie immer durch die breiten Korridore getrieben.

Sahnetorte für den Scheich

In der Kantine macht sich ein bärtiger Scheich, der in seiner Dschebella aussieht, als sei er geradenwegs aus den Wüsten Marokkos gekommen, über ein ungeheures Stück Sahnetorte her. Im Aufenthaltsraum der Delegierten begrüßen sich die Afrikaner, die sich seit der letzten Sitzung nicht mehr gesehen haben; sie klopfen einander ausgelassen auf den Rücken und schütteln sich lange die Hand, Auf den abwärts führenden Rolltreppen beäugen schlanke Sekretärinnen in engen Röcken die männlichen Delegierten aller Pigmentschattierungen, die auf den Rolltreppen an ihnen vorbei nach oben gleiten; die Mädchen fragen sich, was diese Sitzung ihnen wohl bescheren werde.