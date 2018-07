Inhalt Seite 1 — Der Leser fragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

In verschiedenen Hauptversammlungen der letzten Zeit ist sehr heftig über die Notwendigkeit von Rückstellungen diskutiert worden. Manche Aktionäre vermuteten hier Gewinne, die ihrer Verfügungsgewalt entzogen worden sind. Haben die Verwaltungen tatsächlich die Möglichkeit, in den Rückstellungen Gewinne zu verstecken? Ich meine, daß sowohl die Buchprüfungsgesellschaffen als auch die Finanzämter gegen eine solche Unsitte einschreiten sollten, falls sie tatsächlich besteht. L. P., Frankfurt/Main

Antwort: Das Problem der Rückstellungen läßt sich natürlich nicht in wenigen Sätzen abhandeln, denn Rückstellungen werden für zahlreiche Dinge gemacht, und zwar auf Ansprüche, mit denen ein Unternehmen unter Umständen einmal rechnen muß. Die unter Rückstellungen erscheinenden Beträge sind noch nicht versteuert, also auch noch nicht als Gewinn vereinnahmt. Im Gegensatz zu den Rücklagen, die versteuerte Gewinne darstellen bzw. aus den Über-Pari-Kapital erhöhungen stammen. Rückstellungen werden gemacht für Pensionsverpflichtungen, für etwaige Steuerzahlungen, für zu erwartende Verluste aus dem laufenden Geschäft. Soweit gibt es wohl kaum Streitpunkte. Unterschiedliche Auffassungen bestehen dagegen über die Höhe der zurückgestellten Beträge.

Unternehmen, die große Anlagen, ganze Fabriken oder Seeschiffe bauen, setzen in der Regel in ihre Bilanzen beträchtliche Rückstellungen ein. Sie wollen damit das Risiko ihrer Garantieverpflichtungen abdecken. Diese werden für die Anlaufzeit der Maschinen, die unter Umständen recht lange dauern kann, gegeben.

Auf den Hauptversammlungen solcher Unternehmen haben wiederholt Aktionäre gefragt, ob sich hinter diesen Rückstellungen nicht eine besondere Form der Selbstfinanzierung verberge und inwieweit hier den Aktionären Erträgnisse vorenthalten werden. Diese Fragen sind nicht unberechtigt. In vielen Fällen zeigt sich nämlich, daß in der zurückliegenden Periode eines ständigen Konjunkturaufschwunges die Gesamtheit dieser Rückstellungen ständig angewachsen ist. Natürlich sind diese Beträge den Erträgnissen entnommen, denn wo anders sollten sie herkommen?

Nun können Rückstellungen, soweit ordnungsgemäße Bilanzgrundsätze gewahrt werden, nur in dem Umfange gebildet werden, wie das Finanzamt ihnen zustimmt. Sie. stellen zweifellos die angenehmste Form der Selbstfinanzierung. Das Finanzamt erkennt – spätestens nach einigen Jahren bei den Buchprüfungen – solche Rückstellungen nur insoweit an, wie die Gewinne tatsächlich mit Garantieverpflichtungen belastet sind. Das aber ist notwendig. Geht bei einer neuen Anlage wirklich einmal etwas schief, dann werden unter Umständen sehr große Teile der Rückstellungen verbraucht. Wurden sie nicht ausreichend bemessen, müssen die echten eigenen Mittel des Unternehmens, d. h. die in der jeweiligen Rechnungsperiode erzielten Gewinne, die Rücklagen, oder gar das Stammkapital angebrochen werden.

Eine stärkere Beanspruchung der Garantieverpflichtungen tritt allerdings in der Praxis recht selten ein. In der Regel werden deshalb die Rückstellungen nach Ablauf der Garantiezeit aufgelöst und den zu versteuernden Gewinnen zugeführt. Dies aber besagt, daß die Aktionäre erst nach einem, meist erheblichen Zeitverzug, in den Genuß der Erträge aus dem einzelnen Geschäft kommen.

Auf das Ganze der Geschäftsergebnisse gesehen aber werden freigewordene Rückstellungen meist durch neue ersetzt; bei anhaltender Geschäftsexpansion wachsen die neuen Rückstellungen stärker, als alte aufgelöst werden. Es besteht hier also eine Art ‚revolving‘ mit Expansionseffekt, durch den die Selbstfinanzierungskraft der Unternehmen in guten Jahren sich ständig, und zwar zu Lasten des Finanzamtes und der Aktionäre, verstärkt.