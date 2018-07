Inhalt Seite 1 — Die Angst um den Führerschein Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Vor Gericht erschien, ein wenig blaß und hinfällig, Horst Buchholz, deutscher Filmschaffender, nicht vorbestraft, angeklagt der fahrlässigen Verkehrsgefährdung. Die Verhandlung ergab: Buchholz war in einem Münchner Außenviertel mit mindestens 80 Stundenkilometern in eine Kurve gerast. Er brachte dabei einen Radfahrer in Lebensgefahr, prallte an einen Baum, wurde aus seinem Cadillac geschleudert und landete schließlich auf einem Sandhaufen, der ihm das Leben rettete. Außerdem hatte er 1,9 Promille Alkohol im Blut.

Das hatte sich am 29. August ereignet. Bereits am 15. September verkündete Amtsgerichtsrat Josef Kiechle das Urteil: 25 Tage Gefängnis mit Bewährungsfrist, falls Buchholz dem Bayerischen Roten Kreuz 25 000 DM zukommen läßt, Einzug des Führerscheins für die Dauer von zehn Monaten. Staatsanwalt und Verurteilter verzichteten auf Rechtsmittel; die Strafe gilt.

Amtsgerichtsrat Josef Kiechle ist einer der zehn Münchner Verkehrsrichter, deren Praxis gelegentlich öffentliches Aufsehen erregt. Speziell Josef Kiechle bevorzugt drakonische Maßnahmen, wie sie beispielsweise die Coburger Hausfrau Lieselotte Eichmüller zu spüren bekam. Frau Eichmüller, die Bayerns Metropole nur schlecht kennt, beschleunigte im November 1957 auf einer breiten Ausfallstraße auf 85 Stundenkilometer und wurde alsbald von einer Polizeistreife gestoppt. Elf Tage später erhielt sie einen Strafbefehl über 40 Mark Geldstrafe plus drei Mark Gebühren. Frau Eichmüller, die zehn Jahre lang Unfall- und straffrei gefahren war, hielt diese Summe für zu hoch. Sie legte Einspruch ein.

Frau Eichmüller erhielt jedoch nicht – wie erwartet – eine Ladung zur mündlichen Hauptverhandlung, sondern einen Beschluß von Amtsgerichtsrat Kiechle: „Der Angeklagten wird die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Der ausgestellte Führerschein wird beschlagnahmt.“ Begründung: „Mit der Entziehung der Fahrerlaubnis im Urteil ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Der Schutz der Öffentlichkeit erfordert die sofortige Ausschaltung derart leichtfertiger Kraftfahrer aus dem Straßenverkehr...“

Da Lieselotte Eichmüller mit einem Arzt verheiratet ist und häufig für ihren Mann fahren muß, nahm sie ihren Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Damit war das darin ausgesprochene Urteil rechtskräftig geworden und der nachträgliche Beschluß von Amtsgerichtsrat Kiechle hing plötzlich in der Luft. Kiechle hob ihn denn auch bald wieder auf.

Auf diese elegante Art hatte sich der Verkehrsrichter Kiechle eine Hauptverhandlung erspart. Und nicht nur eine: Eine ganze Reihe von Verkehrssündern, die auf Kiechles Strafbefehle hin Einspruch erhoben, zahlten ihre Geldstrafen prompt, wenn sie von Kiechle Beschlüsse erhielten des Inhalts, ihr Führerschein sei hiermit eingezogen. Sie zahlten, weil niemand zu erraten vermag, wie lange es bei einem Münchner Verkehrsrichter dauern kann, bis ein Termin für die Hauptverhandlung angesetzt wird. Bis dahin jedenfalls ist man seinen Führerschein los.