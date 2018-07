SWF BADEN-BADEN

Daß der schier aussichtslose Kampf von zwölfhundert Einwohnern eines Dorfes in vorderster Front, nämlich in der Anflugschneise des Londoner Flughafens, gegen nächtlichen Düsenradau so ziemlich umgehend erfolgreich ist, grenzt ans Märchenhafte. Da der Autor Franz Wacker aber dem demokratischen Zauberstückchen drollige Lebendigkeit eingeblasen hat, kommt der komische Effekt, zu dem die Mächtigen des Flughafens und der Fluglinien gezwungen werden, durchaus überzeugend heraus.

Sträflicherweise ist vorzeitig bekanntgeworden, daß die PAN-AVIA neben ihrem 13.15-Uhr-Flug eine zweite „Düsendschunke“ (nachts um 2.30 Uhr) nach Singapur einsetzen will. In Broadford wird daraufhin die Volkswut inszeniert. Die hinreißend entschlossene Mrs. Thompson, Ehefrau und Hausdrachen des lokalen Posthalters, stellt sich an die Spitze des Aufruhrs und treibt schonungslos Unterschriften ein für die Resolution des Bürgervereins. Zahn um Zahn: beim nächtlichen Düsenlärm sollen pünktlich verantwortliche Prominente durch protestierendes Telefongeklingel geweckt werden. Und siehe da, der Aufstand trifft ins Herz.

Wie durch ein Wunder gewinnt die großartige Bürgerin mit ihrem Ehemann beim Preisrätsel die vierzehntägige Traumreise nach Singapur. Und vornehm proklamiert die Flughafendirektion mit hinterhältigem Anstand, daß vor Maschine und Geld stets der Mensch komme und an nächtlichen Düsendschunkenverkehr nie gedacht worden sei.

Regisseur Peterpaul Schulz hat das Kauzige der vielen herzhaften Typen zweier entgegengesetzter Welten liebevoll nachgezeichnet. Freilich wurde ihm seine Arbeit durch prächtige Sprecher – allen voran Hubert von Meyerinck als krakeelender Flughafendirektor – leicht gemacht.

Was hilft’s, die Geschichte bleibt doch ein wehmütig stimmendes Märchen. Denn wenn ich so an unseren hiesigen Düsenfortschritt und an die unüberwindliche Automatik gegenseitiger Geschwindigkeitskonkurrenz denke... H. K.