Die Pariser Börse hat den politischen Ereignissen, in erster Linie der kritischen innerpolitischen Entwicklung, durch langsames Abbröckeln der Kurse nun doch ihren Tribut gezahlt. An den höchsten Kursen dieses Jahres gemessen sind Montanwerte und Erdölaktien um 20 vH zurückgegangen; chemische Werte haben ungefähr 10 vH verloren. Bis kurz vor der Monatsliquidation für Oktober blieb die allgemeine Stimmung unfreundlich. Dann setzte sich – immer noch bei kleinen Umsätzen – eine etwas festere Tendenz durch, vermutlich auch aus technischen Gründen, weil die Baissespekulation, die beobachtet hatte, daß in den Büchern der Makler sich eine erhebliche Anzahl von limitierten Kauforders angesammelt hatte, sich zu Eindeckungen verpflichtet glaubte.

An der übergroßen Geldflüssigkeit hat sich zwar nichts geändert; dennoch macht sich in der letzten Zeit ein gewisses Zögern bei der Aufnahme neuer Kapitalemissionen geltend, die in diesem Frühherbst in großem Umfang begonnen haben, und sich bis zum Winteranfang fortsetzen werden. Diese Zurückhaltung kann sich ändern, wenn die im der günstigen wirtschaftlichen Lage lastende politische Hypothek auch nur ein wenig gelüftet wird. Wer aber hätte den Mut, dies vorauszusagen? Und dennoch gewinnt man den Eindruck, daß die großen Kapitalsammelstellen, besonders die Versicherungen nunmehr beginnen, Vorbereitungen für die Unterbringung umfangreicher Kapitalbeträge zu treffen. Das Privatpublikum hat an seinen Beständen kaum gerührt. Die Wirtschaft beansprucht zur Zeit große Beträge. Lange zurückgestellte, schon vor den Ferien geplante Investitionen werden nun vorgenommen.

Maschinenfabriken, die lange im Konjunkturschatten gelegen hatten, sind jetzt voll beschäftigt und müssen ihre Lieferfristen verlängern. Fives Lille hat die Zusammenarbeit mit Kloeckner-Humboldt-Deutz für den Bau von Zementfabriken aufgenommen. Von den elektronischen Unternehmungen sind die vor noch nicht langer Zeit an der Börse eingeführten Schneider-Radio-Television mit der englischen Pye Ltd. eine Arbeitsgemeinschaft eingegangen. Compagnie des Compteurs arbeiten auf breiter Basis mit amerikanischen und englischen Unternehmungen zusammen. Maschines Bull, deren Umsätze schnell weiter ansteigen, werden auch vom Ausland, besonders der Schweiz, die zunächst verkauft hatte, wieder in größeren Beträgen aufgenommen. Die Gesellschaft wird im nächsten Monat eine Gratisaktie auf 10 alte Aktien verteilen. Interesse besteht wieder für Compagnie Generale d’Electricité, Thomson-Houston und Alsacienne de Constructions Mécaniques.

