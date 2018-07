Inhalt Seite 1 — Ein Dorf unter höherer Gewalt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schock am Steuer, weinende Kinder – Die Düsenjäger kommen

r. g., Langenwinkel, Kreis Lahr

Die Autofahrer, die auf dem Weg nach Süden die Rheintal-Autobahn von Offenburg nach Lahr benutzen, werden bisweilen einer unerwarteten Probe ihrer Unerschrockenheit unterworfen. Ein höllischer Lärm läßt sie am Lenkrad zusammenzucken. Wer genügend Kaltblütigkeit besitzt, erkennt dann, daß ein Düsenjäger in beängstigender Schräglage über sie hinweggebraust ist – dem angrenzenden NATO-Flugplatz zu. Die Behörde, die sonst nicht sparsam mit Verkehrsschildern zu sein pflegt und auf Dampfentwicklung unter Brücken, auf Seitenwind und auf Autobahnkapellen fürsorglich aufmerksam macht, hat es an dieser neuen Autobahnstrecke bisher unterlassen, auf den Flugbetrieb hinzuweisen. Wenn einem sensiblen Autofahrer der Herzschlag stockt, ihm der Schreck über das Düsengeheul derart in die Glieder fährt, daß es zu verhängnisvollen Reflexen kommt, so dürfte auf „höhere Gewalt“ zu erkennen sein.

Unter dieser höheren Gewalt leidet die ganze Gegend seit Jahren, seit vor zehn Jahren ein unbedeutender Flugplatz bei Langenwinkel und Hugsweier im Kreis Lahr ohne viel Federlesens zu einem Düsenjägerplatz ausgebaut wurde. Eines Tages waren eben die Landvermesser da und warfen alle Ortsbaupläne über den Haufen. Am Anfang ging es noch mit dem Flugbetrieb. Aber die Flugzeuge sind moderner und lauter geworden, und seit einigen Wochen ist der Platz mit französischen Düsenjägern vom Typ F 100 belegt.

Die Klasse hält die Ohren zu

Ich betrat ein Gasthaus in Langenwinkel. Auf dem Flugplatz hatten vormittags Düsenaggregate gedröhnt, und nachmittags war ein Düsenjäger übers Dorf gebraust; ich hatte deutlich die beiden Männer in der Glaskabine sitzen gesehen, Die Leute in der Wirtsstube winkten ab; das sei ja gar nichts, und dieser Düsenjäger sei eine alte Mühle, ein Schulflugzeug.

„Bei uns in Hugsweier braucht der Pfarrer keine Grabrede mehr zu halten“, sagte einer, „man versteht sowieso nichts, wenn die übern Friedhof fliegen.“ Da winkten wieder andere ab, das waren Leute aus Langenwinkel und sagten: „Aber über unseren Häusern fliegen sie beim Start 50 Meter, 25 Meter, 15 Meter hoch.“ Der Mann am Tisch, den der Wirt mit „Herr Oberlehrer“ betitelte, sagte gar nichts. Er hat eine neue Schule; aber ein muffiges Gebäude wäre ihm lieber, wenn es nur in einer ruhigeren Gegend läge und nicht 200 Meter von der Startbahn entfernt. In seiner neuen Schule hat er an den Fenstern Aufpasser sitzen, die beim Anflug; einer Maschine Signal geben. Die ganze Klasse hält sich dann die Ohren zu.