Schon zweimal hatte Professor Dingle aus London in angesehenen wissenschaftlichen Zeitschriften die Physiker aufgefordert, ihm zu helfen. Nie hatte er jedoch eine befriedigende Antwort auf seine Frage bekommen, wie man durch Bewegung jung bleiben könne. Nicht daß Dingle sich mit Gesundheitsfanatikern anlegen wollte, nein, bei seiner Frage geht es um ein rein physikalisches Problem aus der Relativitätstheorie. Diese behauptet nämlich, daß ein Raumfahrer, der mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von der Erde fortfliegt und nach einiger Zeit wieder zurückkehrt, langsamer gealtert ist als die auf der Erde Zurückgebliebenen. Fliegt er nämlich mit einer Geschwindigkeit, die der des Lichtes sehr nahe kommt, dann vergeht für ihn während des Fluges kaum Zeit. Auf der Erde dagegen muß man unter Umständen sehr lange auf seine Rückkehr warten. Es könnte – theoretisch – vorkommen, daß er bei seinem Raumflug nur einen Tag älter geworden ist und daß er bei seiner Rückkehr von erwachsenen Enkeln begrüßt wird, die noch gar nicht geboren waren, als er seine Reise antrat.

Das aber erstaunte Professor Dingle gar nicht so sehr, denn schließlich hat kein geringerer als Einstein dieses Kuriosum bewiesen. Was ihn störte, war vielmehr, daß dieses Kuriosum mit einer anderen Aussage der Relativitätstheorie im Widerspruch zu stehen schien. Denn, so folgert der Professor, nach eben derselben Theorie kann man mit gleichem Recht behaupten, daß nicht der Astronaut sich von der Erde, sondern die Erde sich vom Astronauten fortbewegt hat – es kommt nur auf den Standpunkt an –, und dann wäre der Raumfahrer gealtert, seine Angehörigen auf der Erde aber jung geblieben.

Vier Jahre lang hat Dingle auf eine Erklärung dieses Widerspruchs gewartet. Vergebens. Nun hat er es noch einmal versucht. In der englischen Zeitschrift „New Scientist“ bat er um Aufklärung, und um seine Frage ganz deutlich zu machen, veröffentlichte er folgendes Gedankenexperiment:

Drei gleichaltrige Herren – A, B und C – sind die Versuchspersonen. Versuchsanordnung: Eine Rolltreppe fährt neben einer gewöhnlichen Treppe nach oben. A steht auf der Treppe, B auf der Rolltreppe und Herr C läuft die Rolltreppe hinunter, und zwai so, daß er beim Laufen stets neben A bleibt. Zu Beginn des Experiments befinden sich die drei Versuchspersonen auf gleicher Höhe. Dann aber fährt B mit der Rolltreppe nach oben, während A und C am gleichen Ort bleiben. Der Unterschied ist nur, daß C dabei laufen muß, während A stehenbleibt. Nach einiger Zeit wird die Fahrtrichtung der Rolltreppe umgekehrt. Auch C kehrt um, er läuft also – gegen die Fahrtrichtung – die Treppe hinauf, um mit A auf gleicher Hohe zu bleiben. Herr B kommt wieder heruntergefahren, und wenn er die beiden Kollegen erreicht, endet das Experiment.

Nach Einstein ist B nun jünger als A. Aber auch C ist, weil er auf der Rolltreppe von B fort und wieder zurückgelaufen ist, jetzt jünger als B. Gegenüber A hat sich C aber überhaupt nicht bewegt. A und C sind also noch immer gleichaltrig, obwohl C doch jetzt jünger als B und B jünger als A, mithin C jünger als A ist. Irgend etwas stimmt hier nicht.

Professor Bronowski gab im „New Scientist“ jetzt seinem wissensdurstigen Kollegen eine Antwort. Nach seiner Ansicht hat Dingle sein Gedankenexperiment falsch interpretiert. Denn, so dozierte Bronowski, „es kommt auf die Beschleunigung an“. Das hatte Professor Dingle übersehen.

Um von der Erde fortzufliegen, muß ein Astronaut seine Geschwindigkeit zunächst einmal beschleunigen. Es kommt nicht, wie Dingle vermutet, nur auf den Standpunkt an. Wenn auch die Erde sich vom Standpunkt des Raumfliegers aus fortbewegt, so überzeugt ihn doch ein Blick auf den Beschleunigungsmesser davon, daß er es ist, der fliegt, während auf der Erde alles beim alten bleibt. Herr B erfährt eine Beschleunigung, wenn sich die Rolltreppe, auf der er steht, in Bewegung setzt (und ebenso, wenn sie ihre Fahrtrichtung umkehrt). Wenn B wieder bei A ankommt, ist er tatsächlich – wenn auch nur um einen verschwindend kleinen Bruchteil einer Mikrosekunde – jünger als A. Herr C dagegen ändert seine Geschwindigkeit überhaupt nicht, weil er der Beschleunigung der Rolltreppe entgegenarbeitet. Er bleibt mit A gleichaltrig.

Professor Dingle freilich gab sich mit dieser Erklärung noch nicht zufrieden. Im „New Scientist“ erklärt er: „Ich lege Wert darauf, bekannt zu machen, daß ich Dr. Bronowskis Argumente nicht akzeptieren kann.“ Viktor Gero