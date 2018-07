Von Otto von Loewensfern

Jener Traum, der vor noch gar nicht langer Zeit die Phantasie jedes normalen Jungen belebte – in der Regel zwischen dem Begehren, Konditor zu werden, und dem heftigen Verlangen, als Pilot den Himmel zu stürmen –, jener Traum, in der Uniform eines Polizisten entweder souverän-lässig das rasende Verkehrsgewühl zu beherrschen oder mit einem Revolver und Jiu-Jitsu-Künsten Verbrecher zur Strecke zu bringen, scheint heutzutage seine Reize eingebüßt zu haben. Es sieht so aus, als verkörpere der Polizist nicht mehr ein heroisches Ideal.

Jedenfalls lassen Verlautbarungen, die zur Zeit von den Innenministerien der Länder verkündet werden, keinen anderen Schluß zu. In Bayern beispielsweise wird jetzt öffentlich dazu aufgerufen, es möge jeder Polizeibeamte nach besten Kräften Nachwuchs werben; alle Möglichkeiten dazu sollten ausgenutzt werden, „so gut es geht“. Die Lücken würden immer ärger, „obwohl die Anforderungen bei den Einstellungsprüfungen leichter wurden“. Und in geradezu verzweifelter Tonart: „Wenn es nicht gelingt, mehr Nachwuchskräfte als bisher zu gewinnen, ist daher vorauszusehen, daß die staatlichen und kommunalen Polizeien in große Personalnot geraten, die nicht ohne nachteilige Auswirkungen auf den Sicherheitszustand des Landes bleiben kann.“

Warum dieser Umschwung gegenüber früher? Als Polizist ist man Beamter mit geregelter Arbeitszeit, geregelten Tarifen und geregelter Versorgung. Man trägt eine Uniform und eine Waffe, hat bessere Aufstiegsmöglichkeiten als in anderen Laufbahnen, ist Autoritätsperson.

Gerade hier wäre einzuhaken. Die Uniform reizt die jungen Leute von heute nicht mehr; ihre Brüder und Väter haben mehr Uniformen verschleißen müssen, als ihnen lieb war. Das gleiche gilt für die Dienstpistole. Und was die Autorität anbelangt, so ist die der Polizei ohne Zweifel ramponiert.

Es häufen sich die Meldungen aus allen Teilen der Bundesrepublik, in denen von Polizisten begangene Übergriffe geschildert werden. Polizeibeamte prügeln: Auf der Straße, in ihren Fahrzeugen, auf den Revieren, Betrunkene und Nüchterne, harmlose, nichtsahnende Passanten und Personen, die ihnen zu widersprechen wagen, Leute, die sich über einen Polizisten beschweren wollen, und Leute, die von Polizisten bewußt provoziert werden, etwas Beleidigendes zu äußern

Kein anständiger Polizeibeamter bestreitet, daß er Kollegen kennt, die mit Lust zuschlagen und auf ihren Revieren als „Schläger“ wohlbekannt (mitunter auch regelrecht verrufen) sind. Selbstverständlich sind diese „Schläger“ in der Minderzahl, aber ihre manchmal unglaublich rohen Taten bewegen die Öffentlichkeit besonders, schon weil sie einen so peinlichen Kontrast zu der Freundund-Helfer-Parole abgeben. Und da es sich nicht um vereinzelte Meldungen handelt, mit Prügeln aber keinerlei Autorität zu erzwingen ist, läßt das Ansehen der Polizei pauschal nach – trotz aller Werbung.