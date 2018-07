Inhalt Seite 1 — Gedanken sind nicht frei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas v. Randow

Das erste Bild bitte!“ sagte der Vortragende; aber dann stellte man leider fest, daß sich der Raum nicht verdunkeln ließ, daß die Leinwand zu klein und die Bildvorlagen für den Projektor zu groß waren. Auch an der kleinen Tafel konnte der Professor nichts ausrichten; sie war naßgewaschen, es gab nichts zum Abtrocknen, und so blieben seine Kreidestriche nicht haften. Und das alles passierte ausgerechnet auf dem dritten Internationalen Kongreß der Kybernetiker – jener Wissenschaftler also, die sich von Berufs wegen mit Informationstheorie. beschäftigen, die wissen, wie wichtig Informationsmittel sind für das gegenseitige Verstehen und für das Funktionieren eines Kongresses. Denn auch ein Kongreß ist ein Organismus, dessen Funktionsfähigkeit, nach einem Lehrsatz der Kybernetik, allein davon abhängt, wie gut sich seine Organe gegenseitig informieren.

Von welcher Beschaffenheit ein Organismus ist – ob es sich dabei um Lebewesen, um künstliche Mechanismen, um politische und wirtschaftliche Gebilde handelt oder um das Zusammenleben von Menschen und Maschinen – interessiert den Kybernetiker nicht so sehr. Wichtig sind für ihn die Beziehungen der einzelnen Organe zueinander.

Organismen können nur funktionieren, wenn ihre einzelnen Organe miteinander in Verbindung stehen, wenn sie sich gegenseitig über ihren (physikalischen, biologischen oder soziologischen) Zustand informieren. Die thermostatische Regelung der Zimmertemperatur ist ein sehr einfaches Beispiel eines solchen Organismus. Thermostat und Ofen sind seine Organe. Wird es im Raum zu warm, dann benachrichtigt der Thermostat den Ofen, der daraufhin die Wärmezufuhr drosselt. Wird es zu kühl, dann gibt der Thermostat dem Ofen den Befehl zu heizen. Aber auch der Ofen informiert den Thermostaten indirekt. – über seinen Zustand durch die Zimmertemperatur.

Soll ein Organismus sinnvoll funktionieren, dann genügt es freilich nicht, wenn sich die einzelnen Organe gegenseitig informieren; der Organismus muß auch mit der Umwelt „abgestimmt“ sein. Der Thermostat hat nur dann einen Sinn, wenn er von seinem Benutzer auf eine gewünschte Temperatur eingestellt wird. Werbung hat nur dann den gewünschten Erfolg, wenn sich der Werbende über die Wirkung seiner einzelnen strategischen Züge laufend informiert und sie gegebenenfalls korrigiert.

Von Informationen, von Organen und Korrekturen war denn auch die Rede bei der Zusammenkunft der Wissenschaftler in Namur, der kleinen belgischen Stadt an der Maas. Nur einer der 250 Kongreßteilnehmer freilich, führt die Berufsbezeichnung „Kybernetiker“. Mediziner, Elektroingenieure, Juristen und Philisophen waren gekommen, um sich Rat zu holen, wie man die kybernetischen Probleme lösen kann, die in ihren Fachgebieten auftreten.

Der Genetiker wollte vom Chemiker wissen, welche Molekülstrukturen für die Weitergabe der Information verantwortlich sind, die die Vererbung zustande bringen, und vom Mathematiker wollte er etwas über die Größenordnung jener Informationen erfahren. Der Neurophysiologe wollte die Mechanik des Gedächtnisses ergründen. Er wandte sich an den Ingenieur, der in seinen Rechenmaschinen. Informationen speichern kann.