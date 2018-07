Auch nach der Umwandlung in eine GmbH (seit dem 15. 2. 1961) will das größte bayerische Montan-Unternehmen, die Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte Sulzbach-Rosenberg, ihre Publizität im bisherigen Rahmen beibehalten. Für 1959/60 (30. 9.) soll der Alleinaktionär Flick 10 vH Dividende erhalten, nachdem im Vorjahr die Dividendenzahlung wiederaufgenommen worden war. Das laufende Geschäftsjahr Burkart, stand, wie der Vorstandsvorsitzende Dr. Burkart, erklärte, nach der guten Mengenkonjunktur des Vorjahres im Zeichen einer wesentlichen Beruhigung am Stahlmarkt sowie einer starken Erhöhung der Personalkosten bei unveränderten Selbstkosten, so daß eine Ertragsschmälerung eintrat. Der starke Importdruck besonders aus Frankreich habe sich nach der Aufwertung der DM noch verstärkt. Bei Walzwerkerzeugnissen nehme vor allem am süddeutschen Markt die Konkurrenz der Saarwerke zu.

Der Auftragseingang hat von 560 700 t in 1959/60 auf rund 510 000 t abgenommen, dagegen konnten Versand mit 522 000 (502 900) t und Umsatz mit 330 (319) Mill. DM noch erhöht werden. Der Umsatzsteigerung von 3,4 vH stehen allerdings um 9,3 vH auf 83,4 (76,3) Mill. DM erhöhte Personalaufwendungen gegenüber. Der Rückgang der Förderung in Sulzbach-Rosenberg auf 520 000 (572 000) t wurde mit erhöhter Verarbeitung von Schwedenerz begründet, da man die wertvollen heimischen Erzvorkommen schonen wolle. Die Förderung des weniger gehaltvollen Auerbacher Erzes wurde dagegen auf 250 000 (225 000) t gesteigert. Die gesamte Rohstahlerzeugung im laufenden Jahr dürfte auf rund 712 000 (678 000) t steigen.

Der Auftragsrückgang wurde mit langsameren Bestellungen des Handels und der Verbraucher im Inland begründet. Dagegen habe der Export mit etwa 10 vH Anteil am Gesamtumsatz noch eine beachtliche Höhe. Auch bei der Maxhütte setzt der Arbeitskräftemangel einer Ausdehnung der Verarbeitungsbetriebe Grenzen. Für die nächsten Monate ist man noch ausreichend beschäftigt. Das neue Kaltwalzwerk Haidhof, das eine Endkapazität von 15 000 Monatstonnen erreichen soll, wird voraussichtlich im Dezember anlaufen. Damit werden sich die Anlagenzugänge in der nächsten Bilanz auf rd. 35 (18,7) Mill. DM fast verdoppeln. Zur Finanzierung diente ein Schuldscheindarlehen von 12 Mill. DM.

Die Bilanz per 30. 9. 1960 zeigt keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Der im Vorjahr durch den Erwerb einer Schachtelbeteiligung an der Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, hohe Beteiligungszugang von 66,5 Mill. DM hat sich auf 10,8 Mill. DM verringert. Er betrifft in erster Linie die Übernahme des Mehrheitsbesitzes an der Süd-Ferrum Eisenhandelsgesellschaft Dr. Hanemann & Hahl KG, München, der restlichen 50 vH des 1,4 Mill. DM Kapitals der Esta-Blech Gesellschaft für Eisen-, Stahl- und Blecherzeugung, Düsseldorf, sowie der nahestehenden Hansa-Stahlexport GmbH. Ein Verkauf der letztgenannten Beteiligung an die Dortmunder-Hörder Hüttenunion steht bevor. Die stark erhöhten Abgänge von 14,8 (1,3) Mill. DM betreffen im wesentlichen den Verkauf der Fella-Werke GmbH, Feucht, sowie eines Teils der Beteiligung an der Waggon- und Maschinenbau GmbH Donauwörth. Die Beteiligungen haben im Berichtsjahr im allgemeinen zufriedenstellend gearbeitet. t. r.