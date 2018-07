Röchling verzichtet auf Rheinmetall-Dividende

Eine seltene, wenn nicht einmalige Überraschung gab es auf der Hauptversammlung der Rheinmetall Berlin AG, Berlin: Bevor der Beschluß über die Verwendung des Reingewinns, der zum ersten Male nach dem Kriege die Ausschüttung einer Dividende von 6 vH erlaubt, zu fassen war, gab der Vertreter des Mehrheitsaktionärs dessen Verzicht auf seinen Gewinnanteil bekannt. Rund zwei Drittel des Grundkapitals (von jetzt 25 Mill. DM) befinden sich seit der zweiten Jahreshälfte 1956 im Besitz der Röchling’sche Eisen- und Stahlwerke GmbH, Völklingen (Saar). Trotz des guten Rufes den sich der Markenname „Rheinmetall“ über das Kriegsende hinaus erhalten hatte, waren die Jahre bis zum dividendenverheißenden Abschluß 1960 schwer und auch für die Aktionäre keineswegs verlustlos. Erst im April 1960 hatte die Hauptversammlung beschlossen, das Grundkapital von 15 Mill. DM durch Einziehung eigener Aktien auf 12,5 Mill. DM zu ermäßigen und gleichzeitig auf 25 Mill. DM zu verdoppeln. Die finanzielle Hauptlast hat seit fünf Jahren Röchling getragen. Jetzt stand einschl. einem kleinen Vortrag ein Betrag von etwa 1,66 Mill. DM für die erste Nachkriegsdividende zur Verfügung, von dem etwa eine Mill. DM auf den Großaktionär entfielen. Er ließ aber vorschlagen, davon 0,7 Mill. DM in die freien Rücklagen und über 0,3 Mill. DM für die zusätzliche steuerliche Belastung durch die Einbehaltung des Gewinns in die Rückstellungen zu überweisen. Dem Vorschlag stimmte die Minderheit dankbar zu.

Abgesehen von dem Seltenheitswert einer derartigen Geste eines Großaktionärs gegenüber der Minorität, ist dieser Vorgang auch anderweitig beachtlich. Gewiß wird der Röchling-Konzern durch den Ausfall des Gewinns nicht „geschädigt“. Nach fünf Jahren aber, die ihm bisher gegenüber Rheinmetall nur Zahlungsverpflichtungen gebracht haben, wäre der vorerst bescheidene Ausgleich nur verständlich gewesen. Dies um so mehr, als einige der Rheinmetall-Konzerngesellschaften, darunter die Alkett Maschinenbau GmbH, Berlin, und die Gollnow-Werke AG, Düsseldorf, auch im laufenden Jahr kaum die Rentabilitätsschwelle überschreiten und so das Ergebnis der Holding beein trächtigen durften. Selbst wenn der Ertrag insge samt höher sein sollte, wird die Rheinmetall-Divi dende in den nächsten Jahren voraussichtlich noch nicht die Höhe vergleichbarer Gesellschaften erreichen, zumal die Tochterunternehmungen noch namhafte Investitionsmittel benötigen. Unter diesen Umständen ist die Millionen-Geste von der Saar als besonders vorbildlich anzusehen. G. G.