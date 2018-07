Wenn Musiker beieinandersitzen, reden sie über Musik. Das scheint auf den ersten Blick selbstverständlich. Aber es ist mehr als Selbstverständlichkeit: es ist Monomanie. Und sie zieht ihre ergiebigste Nahrung vorzugsweise aus einer wunderbaren Mischung von Fachsimpelei und Tratsch. Daher denn die Kollegen-Anekdote eine große Rolle dabei spielt. „Als ich einmal mit Reger in Berlin konzertierte...“ – „Da sagte Toscanini zu mir...“ – das sind so die bezeichnenden Wendungen.Wodurch also die Musiker-Anekdote leicht zum Beweismittel für allerlei Meinungen und Urteile avanciert, für welche dem Sprecher triftigere Argumente mangeln. Allein es wird dabei zuwenig bedacht, daß gerade Musikanten Phantasiemenschen sind, die mit besonderer Leidenschaft der allgemeinen menschlichen Schwäche unterliegen, dem, was sie hören und erleben, die Deutung zu geben, die in der Richtung ihrer eigenen Wünsche liegt, und daß außerdem die Urheber jener geflügelten Worte selbst meist Freunde der Paradoxie, der witzigen Pointe als Selbstzweck, der drastischen Übertreibung-sind.

Eine reiche Quelle solchen Diskussionsmaterials bietet bei aller Schmalheit seiner ganzen 47 Oktavseiten das Erinnerungsbüchlein eines der bedeutendsten heute lebenden Dirigenten, der zugleich sein Leben lang ein charaktervoller Feuerkopf, ein Vertreter unentwegten Bekennertums und eine Persönlichkeit von beispielhafter Noblesse war –

Otto Klemperer: „Erinnerungen an Gustav Mahler und andere autobiographische Skizzen“; Atlantis Verlag, Freiburg/Zürich; 47 S., 3 DM.

Fast die Hälfte des Heftes gilt dem Thema Mahler. In den Rest teilen sich knappe Erinnerungs-Porträts von Schönberg, Strawinskij, Hindemith, Krenek, Reinhardt, Fried, Busoni, Pfitzner und Strauß: eine Fundgrube präzis formulierter Charakteristiken, Beurteilungen, Wertungen und Zitate, die sämtlich aufschlußreiche Lichter auf die Musikgeschichte unserer Jahrzehnte werfen.

Was aber rechtfertigt, daß-hier ein bescheidenes Heftchen so ausgiebiger Besprechung gewürdigt wird, ist nicht so sehr das Gewicht des Namens Klemperer. Es ist die oben angedeutete Unbrauchbarkeit der Musiker-Aussprüche für die Klärung sachlicher Streitfragen. Klemperer erzählt, wie Gustav Mahler bei der Uraufführung von Schönbergs „Kammersinfonie“ einen Opponenten zurechtgewiesen habe mit den Worten: „Wie können Sie es wagen, zu zischen, wenn ich klatsche!“ Der tschechische Komponist J. B. Foerster weiß hingegen zu berichten, Mahler sei nach eben derselben Aufführung an das Orchester herangetreten mit der Bitte, doch einmal den C-Dur-Akkord zu spielen, wofür er dann befriedigt gedankt habe. Zwei Anekdoten, beide in Memoirenbüchern erzählt als „selbst miterlebt“. Zwei – Argumente?

Walter Abendroth