Geschichten aus dem „New Yorker“, dem zwar bissigen aber immer stubenreinen und hochvornehmen satirischen Magazin, Geschichten aus der großstädtischen Landschaft New Yorks, in der sich Kinder zwischen Linnit-Seifen-Reklamewand und Washington-Brücke verirren, an Huhn-Sandwichs aus dem drugstore würgen und in der die Herzen höher schlagen, wenn der Name der New Yorker Giants, des berühmten Baseball-Klubs, fällt: das sind die Kurzgeschichten des Amerikaners Jerome D. Salinger. Viel passiert in ihnen nicht, ja einer ihrer Effekte besteht gerade darin, daß der Leser vergeblich wünscht, jemand möge mit der Faust auf den Tisch schlagen und diese wir drehte Welt wieder zur Vernunft bringen – oder wenn schon, dann möge sie ganz durchdrehen und das Unterste zuoberst kehren (aber auch diesen Gefallen tut sie ihm nicht, nichts bereinigt die stickige Luft). Salinger hält sich in jener Zone auf, in der der satirische Realismus jeden Moment in krause Phantastik umschlagen kann: so verrückt ist diese Welt, daß alles in ihr geschehen kann. Und merkt man wirklid) genau, wo die Grenzen des Wahrscheinlichen überschritten werden? Traut man diesen Leuten nicht auch einen Feldzug dev Sechzigjährigen gegen die Eskimos zu, die Verlebendigung eines grausigen Comic strip-Helden und Kinder, die sich ihre Spielgefährten aufs anschaulichste ausdenken? Zum Spott über soviel Banalität dieser Schicksale gesellt sich aber etwas anderes: Rührung über ihre Einsamkeit und Hilflosigkeit, die ihnen niemand und nichts abnehmen wird. „Onkel Wackelpeter in Connecticut“, übertragen von Elisabeth Schnack (hier leicht gekürzt), wird zusammen mit drei anderen Kurzgeschichten Salingers, die Annemarie und Heinrich Böll übersetzten, unter dem Titel „Kurz vor dem Krieg gegen die Eskimos“ demnächst im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheinen.

Es war fast drei Uhr, als Mary Jane endlich Eloises Haus fand. Sie erklärte Eloise, die auf die Zufahrt hinausgekommen war, daß alles tadellos gegangen sei und sie sich haargenau an den Weg erinnert habe, bis sie vom Merrick Parkway abgebogen sei. Eloise sagte: „Merrit Parkway, Baby“, und erinnerte Mary Jane daran, daß sie das Haus doch schon zweimal gefunden hätte, aber Mary Jane jammerte nur etwas Unverständliches von einer Packung Kleenex und stürzte zu ihrem Sportwagen zurück. Eloise stellte den Kragen ihres Kamelhaarmantels hoch, kehrte dem Wind den Rücken und wartete. Nach einer Minute war Mary Jane wieder, da, benutzte ein Blatt Kleenex und sah immer noch verstört, ja sogar zerknirscht aus. Während sie beide aufs Haus zugingen, fragte Eloise ihre Freundin, woher es käme, daß sie heute frei habe.

Mary Jane erwiderte, sie habe nicht den ganzen Tag frei; aber Mr. Weyenburg habe eine Hernie und sei zu Hause geblieben, in Larchmont, und sie müsse ihm seine Post hinausbringen und jeden Tag ein paar Briefe aufnehmen. Sie fragte Eloise: „Was ist das überhaupt, eine Hernie?“

Eloise warf ihren Zigarettenstummel in den schmutzigen Schnee und sagte, ganz genau wisse sie es eigentlich auch nicht, aber Mary Jane brauche sich bestimmt keine Sorgen zu machen, daß sie auch eine bekäme. Mary Jane sagte erleichtert: „Oh!“ und die beiden Freundinnen gingen ins Haus.

Zwanzig Minuten später leerten sie im Wohnzimmer ihren ersten Whiskysoda und unterhielten sich auf eine Art, die früheren Internatsfreundinnen an der Hochschule eigentümlich, ja vielleicht nur ihnen vorbehalten ist. Es bestand sogar ein noch stärkeres Band zwischen ihnen: Keine von beiden hatte promoviert. Eloise hatte die Hochschule im Jahre 1942 mitten im dritten Semester verlassen, eine Woche nachdem sie im dritten Stock ihres Schlafsaalgebäudes mit einem Soldaten im geschlossenen Fahrstuhl ertappt worden war. Mary Jane war im gleichen Jahr und fast im gleichen Monat abgegangen, um einen Fliegerkadetten zu heiraten, der in Jacksonville in Florida stationiert war: einen mageren, für den Flugsport begeisterten Jungen aus Dill in Mississippi, der von den drei Monaten, die er mit ihr verheiratet war, zwei im Gefängnis gesessen hatte, weil er einen Militärpolizisten angegriffen und verwundet hatte.

„Nein“, sagte Eloise, „in Wirklichkeit war es rot!“ Sie hatte sich auf der Couch ausgestreckt und ihre dünnen, aber sehr hübschen Beine an den Knöcheln übereinandergeschlagen.

„Ich habe gehört, daß es ursprünglich blond war“, wiederholte Mary Jane. Sie saß auf einem blauen Stuhl. „Die Dingsrich schwor Stein und Bein, daß es blond war.“